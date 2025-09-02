La Asamblea Feminista de la UB pide el boicot a un congreso respaldado por CREA, el grupo de investigación señalado por presuntos abusos

La Asamblea Feminista de la Universitat de Barcelona (UB) ha emitido esta tarde un comunicado para pedir el boicot a la Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica, organizada, entre otros colectivos, por CREA, grupo de investigación especializado en agresiones machistas y señalado por presuntos abusos. El caso conmocionó el campus el pasado mes de julio, cuando se hizo público que 14 mujeres acusaban de supuesta coerción sexual, abuso de poder y control emocional al catedrático emérito Ramón Flecha. El congreso -que tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona del 3 al 5 de septiembre- se iba a celebrar en el edificio histórico de la UB, pero, tras el escándalo, el rectorado decidió no ceder el espacio. Además, suspendió a Flecha como catedrático y anunció la apertura de una investigación interna.

"Si este congreso se realiza de esta manera, CREA tendrá un micrófono para expandir sus mensajes llenos de apoyo a un abusador" — Asamblea Feminista de la UB

La Asamblea Feminista explica que el comité organizador del evento internacional también respondió retirando a CREA y a su directora, Marta Soler, como organizadores del congreso. También eliminó a Flecha como ponente. Acérrima defensora de Flecha, Soler, actual jefa del departamento de Sociología de la UB, fue recientemente galardonada por la Generalitat por su "excelencia académica", pero la distinción le fue retirada. Tras la publicación en EL PERIÓDICO de la concesión del galardón, el Departament de Recerca i Universitats decidió suspender cautelarmente el premio alegando "responsabilidad y prudencia institucional".

Ante las graves acusaciones por parte de las mujeres que acusan a Flecha, la Asamblea Feminista se ha puesto en contacto con los responsables del congreso internacional, que le respondieron que el programa no incluiría ningún cambio más dado que ya habían hecho los cambios "oportunos". "La realidad -denuncia el colectivo- es que el comité organizador local sigue estando formado por miembros de CREA [que oficialmente no pertenece a la UB desde 2020] y uno de los grupos satélites de la sociedad civil de CREA, el AUCFEM, dirigido por integrantes de CREA, que actúa como socio local". "Las ponencias de las invitadas locales están a cargo de miembros del grupo de investigación que, al igual que sus compañeras del grupo organizador, han declarado públicamente en varias ocasiones en las redes sociales que no creen las denuncias de sus excompañeras", continúa el comunicado.

Superior jerárquico

Las mujeres que acusan a Flecha formaron, en su día, parte del grupo de investigación. Ellas tenían entonces alrededor de 20 años. Eran estudiantes, becarias o doctorandas que querían comenzar una carrera académica. Él, que les doblaba la edad, era catedrático y reputado investigador, especializado en feminismo y violencia de género. Las fichó para su equipo, pero la relación, presuntamente, no tuvo nada de profesional.

“Se abalanzó sobre mí, le sentí excitado y me paralicé”. “No le podías decir no. ¿Cómo te ibas a negar si él era el hombre más bueno e igualitario del mundo?”. “No se le podía contradecir. Si lo hacías, te condenaba al ostracismo”. Con estas frases, antiguas investigadoras de CREA explicaron el pasado mes de julio en Ràdio 4 el presunto calvario que sufrieron durante años a manos de quien fue su superior jerárquico. El catedrático emérito, que ya no ejerce la docencia en la UB, dejó la dirección de CREA en 2006, aunque ha seguido siendo su ‘alma mater’.

"Micrófono"

La Asamblea Feminista califica de "alarmante" el hecho de que personas "que han desacreditado o directamente amenazado e insultado públicamente a mujeres que se han atrevido a denunciar abusos de poder, coacción emocional y coerción sexual, tengan protagonismo como expertas en violencias machistas y sexuales". "Si este congreso se realiza de esta manera, CREA tendrá un micrófono para expandir sus mensajes llenos de apoyo a un abusador y de amenazas contra aquellas que han hablado y contra aquellas que puedan desear hacerlo o denunciarlo", continúa el comunicado.

La Asamblea Feminista insta a la no participación en el congreso y al envío masivo de correos electrónicos a las direcciones del comité internacional del congreso. "Animamos a las personas ya inscritas a darse de baja y solicitar la devolución del dinero", concluyen.