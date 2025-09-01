El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales

El verano meteorológico de 2025, que abarca junio, julio y agosto, cierra con cifras históricas de temperatura en Catalunya. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha sido el segundo más cálido registrado en la comunidad, solo por detrás de 2022, y el más intenso en los 121 años de datos del observatorio del Ebro. "A pesar de haber tenido un julio muy lluvioso, Catalunya entra en los ránkings de temperatura y estamos ante uno de los veranos más cálidos desde que se tienen registros, con al menos 2ºC por encima de la media climática del periodo 1991-2020", señala Albert Aparicio, técnico de Meteocat.

La persistencia de la ola de calor y los récords de temperaturas extremas han marcado estos tres meses. Se han superado los 40ºC un total de 16 días, superando los 14 días de 2022, el anterior tope. Marc Prohom, jefe de Climatología del servicio, destaca que en las últimas décadas raramente se superaban los 40ºC en Catalunya. "Ahora, sin embargo, es más frecuente y afecta a más áreas geográficas", asegura.

Las altas temperaturas no se limitan al interior. Casi todas las noches de verano en la franja litoral han sido tropicales (superiores a 20ºC) y la mitad de las noches tórridas (por encima de 25ºC) se registraron fuera del periodo canicular, antes del 15 de julio. En términos generales, las noches tropicales aumentan entre 4 y 6 por década. Prohom califica este número de noches tropicales y tórridas como la "nueva normalidad".

Temperatura del mar

Los datos también muestran que la temperatura del mar alcanzó niveles récord en junio y julio, con 26,8ºC medidos el 18 de julio en L’Estartit. "Una temperatura tan elevada en el mar durante el verano disminuye su efecto termorregulador y aumenta la energía disponible para el desarrollo de tormentas en otoño", explica Aparicio. Agosto, aunque algo más fresco por la influencia de los vientos de tramuntana, mantuvo el mar por encima de la media climática (1998-2022).

En algunas áreas de las comarcas de Lleida, en el tercio sur de Catalunya y en varios puntos del litoral y prelitoral superaron los registros de 2003 y 2022. En concreto, el Observatorio del Ebro ha batido un récord centenario, tras 28 días consecutivos de calor extremo. En el Observatorio Fabra de Barcelona, el número de días seguidos con calor considerado extremo fue de 20, a principios de julio.

Este verano deja claro que Catalunya se enfrenta a un escenario de calor más intenso y prolongado, con noches tropicales cada vez más frecuentes y temperaturas extremas que afectan tanto a las ciudades como al interior. Está por ver cómo la combinación de aire cálido persistente y aguas marinas excepcionalmente calientes influye en los próximos fenómenos meteorológicos, pero el Meteocat insiste en que durante las próximas semanas pueden aparecer tormentas potentes en más cantidad de lo que es habitual.