Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

El país despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento"

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

