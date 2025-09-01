Casi 84.000 profesores vuelven este lunes a las aulas con la mirada puesta en mejorar la comprensión lectora del alumnado

Casi 84.000 docentes catalanes se han incorporado este lunes 1 de septiembre a escuelas e institutos para iniciar la preparación del curso 25-26, que arrancará para toda la etapa obligatoria en una semana, el próximo 8 de septiembre. Lo hacen, explican, con la mirada (y la cabeza) puesta en el alumnado. "Volvemos a la escuela con el deseo de que el alumnado pueda estar lo mejor atendido posible, tanto a nivel de aprendizaje como a nivel emocional". Esta afirmación -expresada en distintas formas y tonos-, es una de las respuestas más repetidas entre docentes de perfiles diversos -jóvenes y veteranos-, que, preguntados por EL PERIÓDICO, coinciden también en el reto concreto de mejorar la comprensión lectora, pilar fundamental de la educación que tampoco pasa por su mejor momento [el último informe PIRLS daba a España una puntuación de 522 puntos, 10 puntos por debajo del promedio de la OCDE; y en Catalunya la cifra bajaba hasta 507, solo por encima de Melilla y Ceuta 496].

Hay consenso en el deseo de que la falta de recursos para la atención a la diversidad no pase demasiada factura "ni al claustro ni al resto del alumnado"

Pese a que es evidente que se trata de un colectivo grande y diverso -la guerra entre 'profesaurios' y 'pedabobos' muestra su cara más feroz en las redes sociales, pero se respira también en los claustros-, hay no pocos puntos de encuentro si saben buscarse. La búsqueda del bienestar y el aprendizaje del conjunto del alumnado -pese a que cada uno lo entiende a su manera y cada maestrillo tiene su librillo-, y la urgencia de poner el foco en mejorar la comprensión lectora como paso imprescindible para mejorar el conjunto de los aprendizajes son dos de los más claros, pero no los únicos. Hay un tercer pensamiento común que sobrevuela las cabezas de parte importante del profesorado: que la "mala gestión de las plantillas" [sic] "afecte lo menos posible al día a día en la escuela".

Baile de plantillas

Empieza un curso en el que "maestras muy válidas que, conocen bien el proyecto desde hace años, ya no estarán y habrá maestras nuevas con muchas ganas, pero que necesitan adaptarse, junto a maestras de siempre y actuales que no se implican como deberían…", reflexiona sobre el proceso de adjudicaciones una maestra de inglés que lleva más de 15 años trabajando en la misma escuela en el Vallès, en la que ha formado también parte del equipo directivo. Ella es una de las que expresa su voluntad de que "la falta de recursos para la atención a la diversidad no les pase demasiada factura ni al claustro ni al resto del alumnado, también a nivel de aprendizaje y de gestión emocional".

Una diversidad cada vez mayor [este curso la escuela cuenta con 2.000 alumnos menos po la caída de la natalidad, pero 9.000 más que el año anterior con necesidades específicas] que hace que no pocos docentes sientan los anuncios de incremento de recursos en ese sentido [200 nuevas aulas de acogida o 561 nuevos maestros dedicados a reforzar la escuela inclusiva] como "parches".

Otro deseo compartido es que los cambios de currículum se estabilicen y "se pueda consolidar lo que funciona", y que haya inversiones "en lo que realmente necesitamos para mejorar la calidad de la enseñanza pública". Y uno más: "que sacar adelante el curso no dependa solo de la buena voluntad de los equipos docentes, sino que todos nos impliquemos como sociedad". Mano tendida de los docentes a las familias.

"Transparencia informativa"

El miembro de un equipo directivo de un instituto de Barcelona asegura empezar el curso -"con la esperanza de que al fin haya una apuesta real por mejorar la educación" [el compromiso de la consellera] - y la mirada puesta en las anunciadas mejoras en el sistema de cobertura de bajas (con la nueva 'app' de nombramientos diarios) y -otro deseo muy repetido es el "transparencia informativa" (durante los últimos años ha sido habitual que el profesorado se enterara de cuestiones importantes para el día a día por la prensa).

Este lunes, tras los últimos nombramientos, en su instituto faltaban aún cuatro jornadas enteras y cuatro medias por cubrir, con lo que es normal que otro de los afanes de los docentes sea que "todo esté listo a tiempo" el próximo lunes cuando se reencuentren con el alumnado.