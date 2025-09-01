La portada de EL PERIÓDICO del 2 de septiembre de 2025

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto