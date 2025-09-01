Barcelona, Madrid y Girona, las provincias con más ocupaciones de viviendas

El año 2024 ha marcado un nuevo récord histórico de ocupaciones de inmuebles en la provincia de Girona, con un total de 940 casos registrados, según datos del Ministerio del Interior. Esta cifra representa un incremento del 23,9 % respecto al año anterior, y sitúa a Girona como la tercera provincia con más ocupaciones de viviendas en todo el Estado, solo superada por Barcelona (5.077) y Madrid (1.451).

Este aumento se enmarca en una tendencia clara que se viene observando desde hace más de una década. En 2010, Girona registraba apenas 63 casos de ocupación, y desde entonces la cifra ha crecido de forma constante, multiplicándose por más de quince veces hasta alcanzar el récord actual. Es destacable que en 2021 ya se había registrado un pico importante, con 976 casos, una cifra que en 2024 vuelve a estar cerca de repetirse.

Narcotráfico y viviendas vacías

Estas ocupaciones ilegales, muchas de ellas en urbanizaciones, suelen estar vinculadas a plantaciones de marihuana, lo que implica riesgos adicionales, como enganches ilegales a redes eléctricas y de agua, con el peligro que ello conlleva tanto para las instalaciones como para los vecinos.

El problema también se da en zonas de la Costa Brava, donde durante el invierno muchas viviendas permanecen vacías y son aprovechadas por delincuentes, no solo para robar, sino también para vivir ilegalmente.

En ciudades más grandes como Girona, Figueres o Salt, la ocupación afecta especialmente a viviendas vacías. Si bien algunas ocupaciones están relacionadas con situaciones de vulnerabilidad social, también se han detectado otras vinculadas a organizaciones delictivas, que aprovechan la falta de control para instalarse ilegalmente. Algunas mafias incluso cobran dinero a cambio de una llave para abrir la puerta de una vivienda.

Aumento de detenciones y víctimas

El fenómeno no solo se refleja en el número de ocupaciones, sino también en otros indicadores clave. Las detenciones y personas investigadas por ocupación y delitos asociados han aumentado un 35,7 %, pasando de 834 en 2023 a 1.131 en 2024. Esta cifra refleja tanto una mayor actuación policial, como un aumento de ciudadanos que alertan a las autoridades cuando detectan un caso.

También ha crecido el número de víctimas vinculadas a estos delitos, con un aumento del 13,2 %: de 408 en 2023 a 462 en 2024. Las víctimas incluyen tanto a propietarios que pierden temporal o definitivamente sus viviendas, como a vecinos afectados por el aumento de la inseguridad o personas que sufren otras consecuencias del fenómeno.

Además, ha aumentado el número de casos esclarecidos, que ha pasado de 601 en 2023 a 778 en 2024, un incremento del 29,4 %. Esto muestra una mayor eficacia policial y judicial en la resolución de casos relacionados con ocupaciones y usurpaciones.

Estas cifras del Ministerio del Interior incluyen tanto los casos de "violación" como de "usurpación" de inmuebles recogidos en el Código Penal, y muestran cómo el problema de las ocupaciones se ha intensificado en los últimos años. Recientemente, la legislación se ha agilizado para facilitar desahucios más rápidos, especialmente en casos de ocupación de vivienda habitual o de inmuebles vacíos.

Desahucios exprés y medidas judiciales

La Audiencia de Girona, por su parte, aprobó en noviembre de 2024 un acuerdo que permite el desalojo exprés de ocupaciones ilegales cometidas en las últimas 24 horas, sin necesidad de autorización judicial previa. El objetivo es facilitar la recuperación rápida de las propiedades y proteger los derechos de los propietarios.

Sin embargo, para que esto funcione, es clave que los propietarios actúen con rapidez, presentando denuncia inmediata y aportando toda la documentación que acredite la titularidad y el uso legítimo del inmueble, con el fin de permitir una respuesta judicial ágil y efectiva.

Realidad compleja

Aun así, la realidad puede ser más compleja. Un caso aún sin resolver es el de un vecino de Vilaür, que desde el 3 de mayo vive un auténtico calvario después de que una pareja ocupara su casa. Aunque denunció el mismo día, el desalojo no se llevó a cabo porque confió en que los ocupas se marcharían en pocas horas. A día de hoy, el procedimiento sigue bloqueado en los juzgados, sin fecha fijada para la ejecución.

Uno de los focos activos de conflicto es el bloque ocupado de la ronda Ferran Puig de Girona. Este mes de agosto se llevó a cabo un nuevo desalojo, con ocho pisos vaciados y dos personas detenidas. En uno de los pisos se encontraron drogas y dinero en efectivo. Sin embargo, los ocupas volvieron a entrar en los inmuebles el mismo día, manteniendo una situación de degradación que ya arrastra varios meses.