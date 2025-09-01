Los muertos por altas temperaturas en agosto ascienden a 2.177, casi el doble que en 2024

En agosto se han producido 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone casi el doble de las registradas en agosto del 2024, cuando fallecieron 1.271 personas, según la estimación del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

La mayoría de las muertes tuvieron lugar durante la larga ola de calor que tuvo lugar entre el 3 y el 18 de agosto, cuando 1.441 personas perdieron la vida a causa del calor extremo registrado en España. Gran parte de los fallecidos por calor tenían más de 65 años (2.099) y, en especial, más de 85 (1.428).

Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según el sistema de monitorización gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.

Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3% más que en los tres meses de verano de 2024.

Madrid y Catalunya, a la cabeza

En este contexto, también destacan la segunda y la tercera semana del mes de agosto, esto es, entre el lunes 11 y el domingo 25, cuando se registraron 934 defunciones la segunda semana, mientras que la tercera la cifra fue de 862.

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Catalunya, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).