El viaje de los ibis eremita guiados desde Alemania cambia de destino: la ruta acabará en Catalunya y no en Jerez

La imagen se repite por tercer año consecutivo pero sigue llamando la atención: una bandada de ibis eremita, un ave en peligro de extinción que llegó a desaparecer de Europa, vuela siguiendo la estela de un paramotor pilotado por las cuidadoras de estos pájaros. Se trata de una "migración guiada", puesto que los ibis han sido entrenados para ir detrás del parapente. El objetivo de esta migración es conectar la población norteña de la especie (en Alemania) con la colonia situada en España, en Jerez de la Frontera.

Sin embargo, este año las cosas no han salido como estaba previsto. Las malas condiciones meteorológicas han dificultado los vuelos de instrucción previos a la migración. "Y con tan pocas horas de vuelo, una parte de los 29 ibis no fue capaz de acompañar al paramotor como estaba previsto", explica Sònia Duñach, directora de la Fundación Alive, en conversación con este diario. A partir de aquí, Waldrappteam, la entidad que lidera el proyecto, decidió detener el proceso y realizar más entrenamientos regionales antes de reanudar la migración guiada esta semana.

Las encargadas de cuidar a los ibis trasladan a algunos ejemplares en cajas. / C. RENNER (cedida)

Este cambio de planes tiene una consecuencia directa para Catalunya: "Los ibis eremita, en lugar de terminar en Jerez de la Frontera, como tendrán menos días para volar, terminarán la migración en el Alt Empordà, que está más cerca de Alemania". Cabe señalar que la migración no se puede alargar más allá del 1 de octubre. "A partir de entonces el tiempo se complica y es mucho más difícil", detalla Duñach.

Redimensionar el proyecto

La modificación es posible porque en junio de este año, se reintrodujeron 19 ejemplares de ibis procedentes del Zoo de Jerez en la finca 'Torre d'en Mornau', en Pau. De esta forma, ya hay poblaciones en el sur (alrededores de Jerez) y norte (Alt Empordà) de España, en Marruecos (la única que sobrevivió en estado salvaje), en Italia y en la frontera entre Alemania, Suiza y Austria.

De hecho, ya estaba planeado que una parte de los 29 ibis se quedaran en Pau y no volaran hasta la provincia de Cádiz. Pero con este nuevo escenario, la bandada al completo acabará en el complejo de la 'Torre d'en Mornau', donde la Fundación Alive ya se está instalando un nuevo aviario contra reloj. Aún no está decidido si todos ellos permanecerán en el Empordà. Existe la posibilidad de que algunos sean trasladados por carretera hasta otros lugares. Pero una de las opciones es que se queden para reforzar el proyecto de reintroducción que acaba de nacer en Catalunya.

Si a estos individuos se suma la decena de ibis que tiene que llegar al Alt Empordà procedente de zoológicos, en total Catalunya dispondría de unos sesenta ejemplares, mucho más de lo que se había programado al principio.

Un entrenamiento, durante este verano. / C. RENNER (cedida)

A partir de ahora, el siguiente paso para que el proyecto se haga realidad es reanudar el vuelo de los ibis que siguen al paramotor desde el sur de Alemania. Tras las últimas sesiones de entrenamiento, que han servido para que las aves mantengan el rumbo sin desorientarse, los 29 ibis eremita aterrizarán en unas semanas en el Alt Empordà, donde se sumarán a la colonia recientemente instalada y todavía en proceso de adaptación al entorno en condiciones de semilibertad.

Durante el día, exploran los terrenos en los que alimentarse, pero por la noche, siguen durmiendo en un aviario para evitar ser depredados. No será hasta el año que viene cuando los ibis empiecen a volar en libertad por el Empordà, como ya sucede en Vejer de la Frontera (Cádiz).