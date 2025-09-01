Innovamat: qué es, cómo funciona y en qué falla la polémica apuesta de la escuela catalana para aprender matemáticas competenciales

En la lista de material escolar a adquirir para el curso que viene en un importante grueso de escuelas públicas catalanas hay un libro –unos cuadernos, en realidad– que sobresale respecto al resto: Innovamat, 56,25 euros (igual precio para el libro en primero y en cuarto de primaria, por poner dos ejemplos). Si tienes un hijo en cada curso, 112,5 euros solo en los libros de Matemáticas (casi la totalidad del polémico "vale escolar", este año de 60 euros por niño). Un precio que desde la empresa argumentan que se debe a que la familia no paga solo un libro, sino una "toda una propuesta didáctica", que va acompañada de una formación docente. Pero... ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona este sistema por el que están apostando cientos de escuelas catalanas? ¿Es realmente tan nuevo? ¿Qué impacto está teniendo? ¿Tiene algo que ver su creciente implantación con los malos resultados en Matemáticas en las nuevas pruebas diagnósticas, suspendidas por un 44% del alumnado de segundo de ESO?

La aparición de la 'start-up' Desde la empresa catalana no ofrecen datos concretos sobre sus 'clientes' en Catalunya [de hecho, hablar de las escuelas como clientes es una de las cuestiones que chirría a un sector de familias de la escuela pública], pero aseguran que en España trabajan con más de 1.700centros (y Catalunya es uno de los territorios del Estado en el que tienen una mayor implantación). Innovamat es una empresa -como lo es Santillana, su principal competidora- con una característica: está centrada en exclusiva en las Matemáticas. "Antes se enseñaban las Matemáticas como si fueran una receta de cocina: sigue estos pasos y llegarás a la solución, lo que nosotros buscamos es que entiendan qué hacen y cómo lo hacen", señala Andreu Dotti Boada, cofundador de Innovamat, quien añade que su objetivo es "construir conocimiento a partir del descubrimiento y la manipulación". "La manipulación es como un andamio para construir una casa; una vez el conocimiento ya está construido se tiene que retirar", resume. Apostar por unas Matemáticas más manipulativas es, de hecho, una de las estrategias anunciadas por el Departament para salir del pozo (el programa Florence).

La visión desde el aula Sergi Bertran, profesor de Matemáticas, coordinador pedagógico y miembro del colectivo de docentes Clam Educatiu, desvincula de forma rotunda los malos resultados en Matemáticas del alumnado catalán con la introducción de estas nuevas propuestas. "Tanto PISA como las pruebas de competencias básicas tienen un enfoque muy competencial: que sus resultados no sean los esperados nos dice lo contrario, que todavía no se están enseñando de forma lo suficientemente competencial y que queda un largo camino por recorrer", apunta Bertran, quien añade que los malos resultados tienen muchas otras causas. "Como Clam Educatiu, estamos a favor de los enfoques competenciales, de que los alumnos entiendan bien qué hacen, e Innovamat tiene ese enfoque; pero ni son los únicos ni es algo tan innovador; desde principios de los 90 ya ha habido muchas personas que han apostado por eso", apunta el profesor, convencido de que "un enfoque competencial y profundo mejorará la situación, no lo contrario". En una línea similar se expresa Núria Planas, profesora de Didáctica de las Matemáticas de la UAB, quien señala también la necesidad de diversificar los métodos. "Cada método favorece a unos perfiles, si no los diversificamos siempre beneficiamos a los mismos alumnos", resume la profesora, quien insiste en la necesidad de profesorado flexible en el uso de esos materiales. "Necesitamos seguir fomentando unas culturas profesionales que se sientan cómodas moviéndose entre materiales y métodos, e interpretando los materiales, no solo aplicándolos", remacha.

La dificultad ante la diversidad "Hay un perfil de alumnado que se siente seguro en un entorno ordenado y repetitivo, alumnado al que hacer un aprendizaje profundo le cuesta mucho, y se encuentra más desubicado en ese nuevo escenario; es verdad que eso puede pasar aplicando estas metodologías, pero ahí es donde entra la atención a la diversidad", reflexiona Bertran introduciendo una cuestión clave. La dificultad de esa imprescindible atención a la diversidad con métodos que trabajan las Matemáticas en profundidad, como Innovamat, es una cuestión que ponen sobre la mesa varios docentes de centros que han apostado por este sistema, y el motivo que ha llevado a algunas escuelas a dejar de hacerlo. "Falta adaptabilidad a los distintos niveles que tienes en el aula. Empiezas un tema y hay un rato de conversación; y es una fórmula muy interesante, pero si es una cuestión que solo los cuatro o cinco de siempre siguen y tienen alguna cosa que aportar, eso genera una desconexión del resto, unos hablan y participan, pero el resto se descuelga", apunta un maestro que usa Innovamat en clase, quien considera que el método es bueno, pero tiene ese gran problema. Desde Innovamat responden que adaptarse a la diversidad del alumnado es uno de sus objetivos. En primaria, por ejemplo, etapa en la que el método tiene una mayor implantación, un día a la semana -el último- repasan lo aprendido en ejercicios 'personalizados' en las 'tablets' y la 'app' les va sugiriendo tareas en función a sus necesidades, según los resultados obtenidos en los ejercicios previos. El maestro cada semana recibe un informe sobre cómo le ha ido a cada alumno. La introducción de las 'tablets' en edades tan tempranas es otra de las cuestiones que afloran en el debate. De hecho, hay escuelas que han apostado por Innovamat, pero no por el 'pack' completo, solo la parte didáctica y los cuadernos, renunciando a la 'app'.