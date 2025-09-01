Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La escuela concertada catalana reclama 3.300 docentes para "equiparar" su plantilla a la de la pública

Denuncian que siguen con el mismo número de maestros y profesores que en 1995, con un contexto radicalmente distinto

La escuela pública catalana cierra 'in extremis' las plantillas de profesores con las últimas adjudicaciones

La Asociación Profesional de Servicios Educativos de Catalunya (Apsec) ha solicitado 3.300 nuevos docentes para los centros educativos "de iniciativa social" -privados-concertados- con el objetivo de "equiparar" la plantilla del profesorado con la del sector público. En un comunicado de este lunes, la entidad señala que "casi 30 años después, la plantilla de la escuela concertada en Catalunya sigue siendo la misma que en 1995" y considera que esto dificulta poder atender las necesidades educativas, especialmente en la atención a la diversidad.

que la cifra de 3.300 profesionales corresponde a los 1.500 docentes "que ha perdido el sector concertado desde el curso 2017-2018", según un informe del Síndic de Greuges; y a los 1.800 "que ya faltaban en la escuela concertada también en el curso 2017-2018".

Trato desigual

La organización ha hecho pública la petición este lunes, día en el que los 35.630 docentes de las escuelas concertadas de toda Catalunya regresan al aula para poder preparar el nuevo curso que comienza el próximo lunes en la etapa obligatoria. En el mismo comunicado, la entidad apunta que, según los datos de la Sindicatura, el sistema educativo catalán ha incorporado cerca de 10.000 nuevos docentes desde el curso 2017-2018. Sin embargo, mientras el sector público ha crecido con 11.500 profesionales más (+15,4 %), el sector concertado ha visto reducida su plantilla en 1.500 docentes menos (-4,3 %), "a pesar de que su alumnado ha crecido un 6,1 %, por encima del 3,5 % del sector público", afirma el escrito.

