'Shopping' fraudulento
Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
El joven, residente en una localidad Almería, se desplazaba en un coche de alquiler hasta la Costa del Sol y Murcia para introducir las falsificaciones en el circuito financiero
Aviso del Banco de España sobre los billetes que se han quemado en los incendios forestales
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un joven ha sido detenido en una pequeña localidad de Almería por presuntamente introducir billetes falsos de 100 euros en el circuito financiero a través de comercios de Málaga y Murcia. El investigado, que ha ingresado en prisión provisional, se desplazaba en vehículo de alquiler a distintos municipios y realizaba compras de ropa de conocidas marcas en pequeños y grandes comercios para colar los billetes falsificados. En el registro de su domicilio se han intervenido distintas prendas de vestir de marcas de prestigio y dos dispositivos electrónicos.
La Policía Nacional investiga el origen de los billetes, ya que considera que el arrestado solo los introducía en el mercado
La Dirección General de la Policía ha informado este martes de que la investigación se inició a primeros del pasado mes de julio, cuando se detectaron varios billetes falsos en algunos establecimientos de la ciudad de Murcia. Las pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un joven residente en una localidad costera de Almería que utilizaba un vehículo de alquiler para desplazarse a distintas ciudades, principalmente Murcia y Málaga, para cometer los hechos delictivos.
Medidas de seguridad
Durante los seguimientos realizados, los investigadores constataron que el investigado adoptaba numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización, tanto en sus desplazamientos en coche como al caminar por la vía pública. Tras su identificación y localización, los agentes arrestaron al joven y se llevó a cabo un registro en su vivienda donde se localizaron numerosas prendas de vestir adquiridas presuntamente con los billetes falsos. También se intervinieron dos teléfonos móviles, cuyo análisis ha sido solicitado a la autoridad judicial para tratar de esclarecer el origen de los billetes falsificados. Sobre el arrestado, tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto