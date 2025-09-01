Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat

Ligeras lluvias en Barcelona para comenzar la semana

Ligeras lluvias en Barcelona para comenzar la semana / JORDI COTRINA

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Guillem Costa

Guillem Costa

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este domingo por la tarde pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en el Pirineo occidental, y los 40 durante la madrugada del lunes en varias comarcas de la Catalunya central.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

El Barcelonès y otras siete comarcas catalanas, en aviso naranja por intensidad de lluvias

Las consultas de psicología infantil y juvenil aumentan un 25% por la vuelta al cole

Miquel Domènech, profesor de Psicología Social de la UAB: "El estigma produce más dolor y problemas que el propio curso de la depresión"

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de septiembre de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 31 de agosto de 2025

Restablecida la circulación de trenes entre Tarragona y Zaragoza tras una avería en subestación eléctrica

Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

