Catalunya desactiva la alerta por Inuncat: seguirá lloviendo pero con menos intensidad de lo esperado

El episodio de lluvias previsto para este lunes y para la próxima madrugada será menos intenso de lo que se había previsto según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Por esta razón, Protección Civil ha desactivado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (Inuncat). En las últimas horas, las tormentas han provocado incidencias importantes en diferentes puntos.

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 20 horas del pasado domingo y hasta las 7 de este lunes 145 avisos relacionados con el episodio de tormentas en Catalunya. Por zonas, se han registrado 39 avisos en la comarca de la Selva (Girona) y 26 en la del Vallès Oriental (Barcelona). Las zonas en alerta naranja en Catalunya por precipitaciones han afectado a la provincia de Barcelona en las áreas del prepirineo, depresión central, prelitoral y litoral, Empordà, Girona, litoral sur y Pirineos.

Las incidencias más destacables han sido caídas de árboles que han interrumpido la circulación en la C63 en Vidreres y la GI512 en Maçanet de la Selva. También se ha tenido que parar la circulación de trenes en la R1 entre Maçanet de la Selva y Blanes. Además, se han registrado algunos problemas de suministro eléctrico en la comarca de la Selva, donde cayeron importantes cantidades de agua.

En algunos puntos, se ha superado el umbral de los 40 litros por metro cuadrado. Destacan los 47 mm en Alfarràs, los 46 mm en Tagamanent, los 43 en Fogars de la Selva y los 39 en Malgrat de Mar. Todos estos registros se han obtenido en tan solo 30 minutos. Varias rieras del Maresme han bajado con fuerza durante la noche.

Tiempo más estable

En las próximas horas, aún puede llover en diferentes puntos de Catalunya, tanto este lunes por la tarde como el martes por la mañana. No obstante, serán episodios mucho más puntuales y no se esperan acumulaciones de agua importantes ni avisos por tiempo violento. En la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), no obstante, mantiene la vigilancia activa por posible crecidas de ríos. El parque fluvial del Besòs, que también activó un plan en fase de prealerta, está pendiente de cerrar el aviso en las próximas horas.