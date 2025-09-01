Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalunya, en aviso naranja por tormentas y lluvia de hasta 50 litros

Mañana de lluvias en Barcelona en una imagen de archivo

Mañana de lluvias en Barcelona en una imagen de archivo / QUIQUE GARÍA / EFE

Madrid
El extremo nordeste de Catalunya está en alerta por lluvias de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora con nivel naranja por riesgo importante, además de fuertes tormentas.

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 20 horas de este domingo y hasta las 7 de este lunes 145 avisos relacionados con el episodio de tormentas en Catalunya.

En un apunte en 'X', recogido por Europa Press, han explicado que la mayoría de avisos han sido por la caída de árboles sobre la vía pública y por la acumulación de agua en bajos, aparcamientos y calles.

Por zonas, se han registrado 39 avisos en la comarca de la Selva (Girona) y 26 en la del Vallès Oriental (Barcelona).

Las zonas en alerta naranja en Cataluña por precipitaciones afectan a la provincia de Barcelona en las áreas del prepirineo, depresión central, prelitoral y litoral; asimismo de Girona, en el Pirineo, prelitoral, Ampurdán y litoral sur del territorio; los avisos durarán hasta las 11 horas.

En Cataluña también habrá tormentas con nivel amarillo que podrán ir acompañadas de granizo inferior a 2 centímetros y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

