Catalunya, en aviso naranja por tormentas y lluvia de hasta 50 litros

El extremo nordeste de Catalunya está en alerta por lluvias de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora con nivel naranja por riesgo importante, además de fuertes tormentas.

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 20 horas de este domingo y hasta las 7 de este lunes 145 avisos relacionados con el episodio de tormentas en Catalunya.

En un apunte en 'X', recogido por Europa Press, han explicado que la mayoría de avisos han sido por la caída de árboles sobre la vía pública y por la acumulación de agua en bajos, aparcamientos y calles.

Por zonas, se han registrado 39 avisos en la comarca de la Selva (Girona) y 26 en la del Vallès Oriental (Barcelona).

Las zonas en alerta naranja en Cataluña por precipitaciones afectan a la provincia de Barcelona en las áreas del prepirineo, depresión central, prelitoral y litoral; asimismo de Girona, en el Pirineo, prelitoral, Ampurdán y litoral sur del territorio; los avisos durarán hasta las 11 horas.

En Cataluña también habrá tormentas con nivel amarillo que podrán ir acompañadas de granizo inferior a 2 centímetros y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

En Directo

Las embarcaciones de la flotilla que se dirigía a Gaza vuelven a Barcelona por el mal tiempo Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon de Barcelona el domingo por la tarde tuvieron que volver hacia el puerto por la noche a causa de las malas condiciones meteorológicas. Los responsables de la expedición humanitaria -donde viajan la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa Ada Colau- decidieron desviarse por la previsión de tormentas y una fuerte tramontana en el mar.

Interrumpida la R1 de Rodalies entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol durante las tormentas La circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies se encuentra interrumpida entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol sobre la infraestructura durante las tormentas de las últimas horas. Adif indica que están trabajando para retirar el árbol lo antes posible. Desde Renfe están gestionando un servicio alternativo en autocar mientras se retira el árbol y comprueban que la infraestructura no ha sufrido daños.

Aviso naranja esta madrugada por intensidad de lluvias El Meteocat ha emitido aviso amarillo y naranja que afectará a todo el nordeste de Catalunya. Osona, Selva, Moianès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, el Barcelonès y el Baix Llobregat serán las más afectadas desde medianoche hasta las 6 de la madrugada, mientras el resto está en aviso amarillo.

Unos 800.000 alumnos franceses no regresarán mañana al colegio por una alerta de temporal Las autoridades francesas anunciaron este domingo que la vuelta al colegio prevista para este lunes para unos 800.000 alumnos de primaria y secundaria se posterga un día, hasta este martes 2, debido a la alerta de fuertes lluvias e inundaciones en los departamentos del sureste de Bocas del Ródano y del Var. La alerta naranja, la segunda más grave de una escala de cuatro, llevó a las Prefecturas de ambos departamentos a adoptar esa medida preventiva debido al temporal previsto. Los 800.000 alumnos afectados representan en torno al 7 % del total en Francia (12 millones de alumnos). La Prefectura de Bocas del Ródano, donde está la ciudad de Marsella -la segunda más poblada de Francia con cerca de 1 millón de habitantes-, anunció que entre esta media noche hasta las 10 horas del lunes 1 de septiembre se esperan precipitaciones que podrían oscilar localmente "de los 100 milímetros a los 150 milímetros cada hora".