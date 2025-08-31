Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Se extinguen otros cinco incendios en Galicia y quedan tres controlados

Este sábado se han dado por extinguidos otros cinco incendios en Galicia, que han afectado a más de 15.000 hectáreas, y quedan tres controlados, aún pendientes de extinción, los megaincendios de Larouco, Chandrexa y Oímbra-Xinzo de Limia.

Según el último balance de medio rural, esta tarde se extinguieron los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.665 hectáreas); Montederramo-Paredes (209,02); A Mezquita-A Esculqueira (10.004) y Avión-Nieva (340,37), en la provincia de Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (1.107,24), en Lugo.

Ese fuego de A Pobra de Brollón (Lugo) y el de Avión (Ourense) fueron los últimos que se dieron por controlados, algo que sucedió el viernes.

En ese punto continúan los tres megaincendios de Galicia: Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 hectáreas; Chandrexa de Queixa (19.000), y Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 ).

Los cinco extinguidos hoy se suman a los que quedaron extintos el viernes: Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 3.296,14 hectáreas), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71), todos ellos en la provincia de Ourense.