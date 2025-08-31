Solucionada la avería en la estación de Sitges tras provocar múltiples retrasos

Una avería en la estación de Sitges ha causado retrasos en múltiples líneas de Rodalies este domingo por la tarde. Hacia las 18:30h se ha producido una incidencia en la infraestructura de Adif, según ha informado Rodalies de Catalunya. Los técnicos de Adif han informado que se ha solucionado, aunque pueden seguir habiendo demoras de 15 minutos.

Sin embargo, Rodalies ha informado de un nuevo corte de la circulación de trenes en la línea R15 por falta de tensión entre Flix y Nonaspe. A las 19:45 de la tarde hay dos trenes parados, uno entre estaciones en el término municipal de Ribarroja y el otro en Flix.

La incidencia ha comportado demoras e incluso ha provocado que trenes permanezcan parados a medida que se acercan a la estación y, por tanto, ha supuesto un aumento en el tiempo de recorrido de las línes que pasan por Sitges.

La incidencia ha afectado a las líneas R2 Sud (Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França), R14 (Barcelona Estació de França-Lleida), R15 (Barcelona Estació de França- Reus- Riba-roja d’Ebre), R16 (Barcelona Estació de França- Tarragona Tortosa / Ulldecona) y R17 (Barcelona Estació de França Salou - Port Aventura), según ha informado la entidad.