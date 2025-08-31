Cinco líneas afectadas
Solucionada la avería en la estación de Sitges tras provocar múltiples retrasos
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Una avería en la estación de Sitges ha causado retrasos en múltiples líneas de Rodalies este domingo por la tarde. Hacia las 18:30h se ha producido una incidencia en la infraestructura de Adif, según ha informado Rodalies de Catalunya. Los técnicos de Adif han informado que se ha solucionado, aunque pueden seguir habiendo demoras de 15 minutos.
Sin embargo, Rodalies ha informado de un nuevo corte de la circulación de trenes en la línea R15 por falta de tensión entre Flix y Nonaspe. A las 19:45 de la tarde hay dos trenes parados, uno entre estaciones en el término municipal de Ribarroja y el otro en Flix.
La incidencia ha comportado demoras e incluso ha provocado que trenes permanezcan parados a medida que se acercan a la estación y, por tanto, ha supuesto un aumento en el tiempo de recorrido de las línes que pasan por Sitges.
La incidencia ha afectado a las líneas R2 Sud (Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França), R14 (Barcelona Estació de França-Lleida), R15 (Barcelona Estació de França- Reus- Riba-roja d’Ebre), R16 (Barcelona Estació de França- Tarragona Tortosa / Ulldecona) y R17 (Barcelona Estació de França Salou - Port Aventura), según ha informado la entidad.
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias este domingo y lunes en Catalunya