La portada de EL PERIÓDICO del 1 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  2. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  3. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  4. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  5. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  6. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  7. España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
  8. El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias este domingo y lunes en Catalunya

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 31 de agosto de 2025

Restablecida la circulación de trenes entre Tarragona y Zaragoza tras una avería en subestación eléctrica

Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

El Barcelonès y otras siete comarcas catalanas, en aviso naranja esta madrugada por intensidad de lluvias

