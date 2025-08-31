Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambio de estación

¿Cuándo empieza el otoño 2025? Día y hora

Con la llegada de esta estación los días son más cortos y hay un descenso generalizado de las temperaturas

Otoño en un parque de Barcelona.

Otoño en un parque de Barcelona. / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El otoño se caracteriza por pintar el paisaje de tonos rojizos, amarillos y dorados; es también un indicio de que la luz del día comienza a perder fuerza luego de la brillantez del verano y para muchos, es tal vez la época del año en que se comienza a percibir el frío que presagia al invierno con toda su crudeza y majestuosidad. 

En el hemisferio norte, el equinoccio de otoño del 2024 se producirá el lunes, 22 de septiembre a las 20.19 horas (hora peninsular española). La estación durará 89 días y 21 horas, y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

Cosechas y caída de hojas

El equinoccio de otoño marcaba en las culturas antiguas el tiempo de la cosecha y también representaba la caída de las hojas, la migración de las aves, la vendimia y el comienzo de la temporada más fría del año.

Sin embargo, en el hemisferio sur sucede el equinoccio de primavera y el ambiente entonces se llena de luminosidad y fertilidad.

Las características del equinoccio

El término equinoccio proviene del latín 'aequinoctium', que significa literalmente 'noche igual'. Esto quiere decir que el día del equinoccio el sol cruza el ecuador celeste de la Tierra, logrando que sus rayos incidan de la misma manera en el hemisferio norte y en el sur y, por lo tanto, el día tiene la misma duración que la noche en todos los lugares del planeta.

En el momento en que se produce el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, el día y la noche duran casi lo mismo, por lo que en la antigüedad se creía que la llegada de esta estación marcaba un periodo de equilibrio en el mundo.

Este fenómeno puede ocurrir entre el 21 y 23 de septiembre de cada año, pero la fecha oficial del equinoccio cambia debido a que el periodo orbital de la Tierra no es exacto. Tarda 365,24 días en dar una vuelta completa al sol y, por lo tanto, su rotación tiene algunas variaciones en el tiempo y un desfase que se ajusta en los años bisiestos.

El misticismo del otoño

Pero el otoño, como todas las estaciones del año, tiene una carga de misticismo muy especial desde las culturas de la antigüedad, ya que se relaciona con la época de la cosecha y la preparación para el invierno, en un periodo de transición que busca el equilibrio y la tranquilidad.

En las épocas pasadas, era también el último periodo que se tenía para aprovechar la luz solar en actividades del campo antes de pasar al invierno, una temporada en donde todo escaseaba y el frío complicaba la vida de las personas; por lo tanto, el otoño jugaba un papel fundamental en esta transición de la luminosidad y lo radiante del verano, a la inmovilidad que representaban los últimos meses del año, a la espera nuevamente del resurgimiento de la vida con la llegada de la primavera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  2. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  3. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  4. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  5. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  6. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  7. España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
  8. El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias este domingo y lunes en Catalunya

Claves para volver a la rutina con inteligencia tras las vacaciones

Claves para volver a la rutina con inteligencia tras las vacaciones

Detenido en Tarragona un camionero que invadía carriles en la AP-7: superaba nueve veces la tasa permitida de alcohol

Detenido en Tarragona un camionero que invadía carriles en la AP-7: superaba nueve veces la tasa permitida de alcohol

¿Cuándo empieza el otoño 2025? Día y hora

¿Cuándo empieza el otoño 2025? Día y hora

El psicólogo Fran Sánchez habla sobre el apego ansioso en una relación de pareja: "Están todo el rato pendiente del teléfono"

El psicólogo Fran Sánchez habla sobre el apego ansioso en una relación de pareja: "Están todo el rato pendiente del teléfono"

Tráfico con retenciones en la entrada a Madrid y en las carreteras andaluzas en el final de la Operación Retorno

Tráfico con retenciones en la entrada a Madrid y en las carreteras andaluzas en el final de la Operación Retorno

Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias este domingo por la tarde y de madrugada

Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias este domingo por la tarde y de madrugada

Directo | La operación retorno coincidirá este domingo con un aviso amarillo por lluvias en Catalunya

Directo | La operación retorno coincidirá este domingo con un aviso amarillo por lluvias en Catalunya

Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento

Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento