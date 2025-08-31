Operación retorno agosto 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano con la operación retorno de agosto 2025, que arranca a las 15.00 horas de este viernes, 29 y se prolongará hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, con el fin de que se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Se esperan cinco millones de desplazamientos en España Desde que se inició la operación retorno, a las 15:00 horas del viernes, y hasta la medianoche de este domingo, se calcula que se habrán producido en España cinco millones de desplazamientos, de quienes terminan sus vacaciones de verano y de quienes empiezan las de septiembre. Durante esta operación especial, Tráfico intensifica sus medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas. Además se han instalado carriles reversibles en las zonas más conflictivas y se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos o el transporte de mercancías.

Tráfico fluido en las primeras horas de la última jornada de la operación retorno Tráfico fluido y cómodo en las carreteras españolas en las primeras horas de este domingo, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), que espera que la circulación se complique a lo largo del día con miles de desplazamientos por la operación retorno tras las vacaciones de verano. Según el último boletín de la DGT, a causa de los incendios forestales sigue cortada al tráfico la carretera secundaria ZA-103, a la altura de San Martín de Castañeda, en Zamora, si bien en el resto de vías el tráfico es fluido.

Un accidente en la AP-7 corta la circulación en Sant Julià de Ramis La AP-7 presenta retenciones a la altura de Sant Julià de Ramis por un accidente en sentido norte hacia Francia.

La DGT prevé 5 millones de desplazamientos en el último dispositivo especial del verano La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del verano que arrancó este viernes, 29 de agosto. El organismo prevé que, desde las 15.00 horas de este viernes y hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días. En esta operación coincidirán los movimientos de retorno que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival. Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Renfe refuerza los trenes de AVE y Larga Distancia en Catalunya Renfe ha programado 12.240 plazas adicionales en sus trenes AVE y de Larga Distancia con origen o destino Catalunya para atender la operación retorno de las vacaciones de agosto, que tiene lugar entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Con esta apuesta la compañía ofrecerá un total de 72.884 plazas y pondrá en marcha 29 trenes adicionales durante estos días, según ha informado este viernes en un comunicado. Entre el 30 de junio y el 15 de septiembre, Renfe ha puesto a disposición de los viajeros más de 22,5 millones de plazas en todos sus servicios de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia y AVE Internacional, para responder al aumento de la demanda durante el verano. El operador ferroviario también ha destacado que, en julio de 2025 alcanzó, un récord histórico en sus Servicios Comerciales, con 3,5 millones de viajeros, un 4,6 % más que el máximo registrado el mes anterior, cuando se contabilizaron 3,35 millones.

Adif cifra en 4.350 los trenes que circularán por la red ferroviaria durante la Operación Retorno Adif estima que durante la Operación Retorno, entre este viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre, circularán por la red ferroviaria un total de 4.350 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas que operan en España. Los días con más afluencia serán este viernes y el lunes, con 1.200 circulaciones cada día, según los datos publicados por Adif en un comunicado. La estación de Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 476 trenes,

Accidentes en Valencia, Madrid o Murcia complican el tráfico del retorno del verano Varios accidentes en carreteras de Madrid, Burgos, Valencia y Málaga complican el tráfico este sábado, segunda jornada de este fin de semana especial de operación retorno tras las vacaciones del verano, en el que se esperan más de cinco millones de viajes, especialmente de quienes terminan su descanso veraniego pero también de aquellos que lo inician. Según informa la Dirección General de Tráfico, varios siniestros dificultan la circulación en diferentes puntos: en la AP-7 en Gandia (Valencia); en la A-3 en dirección Madrid a su paso por Perales de Tajuña; en la AP-1 en Burgos en sentido Álava a la altura de Quintanavides; en la A-55 en Porriño (Pontevedra); la A-30 en Molina de Segura y en la A-7 en Fuengirola en dirección a Málaga.

El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias para la operación retorno de este domingo El Meteocat ha activado avisos en Catalunya por intensidad de lluvias, que afectarán principalmente a todo el oeste de Catalunya. A partir de las 12 horas están advertidas la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà, Noguerà, Segrià y Terra Alta. Estas precipitaciones se irán diluyendo en el sur y afectarán solo al nordeste de Catalunya durante la tarde. Las lluvias se desplazarán el lunes hacia Girona y Barcelona este lunes y tendrán aviso amarillo por intensidad de lluvias una veintena de localidades catalanas. El Solsonès, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Plà de l'Estany, Bages, Osona, Lluçanès, Selva, Gironès, Anoia, Moianès, Vallès Occidental y Oriental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf y Alt i Baix Penedès.

Retenciones en la AP-7 Un accidente provoca retenciones en la AP-7 entre el Papiol y Castellbisbal en sentido Tarragona.