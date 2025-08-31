Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Operación retorno agosto 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Operación retorno en la AP-7 a la altura de Granollers

Operación retorno en la AP-7 a la altura de Granollers / MANU MITRU

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano con la operación retorno de agosto 2025, que arranca a las 15.00 horas de este viernes, 29 y se prolongará hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, con el fin de que se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  2. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  3. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  4. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  5. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  6. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  7. España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
  8. Ocho ciudades francesas prohíben el atún en los comedores escolares ante el riesgo de exposición al mercurio

Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca

Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca

Rescatada una patera con 12 migrantes a media milla de la costa de Formentera

Rescatada una patera con 12 migrantes a media milla de la costa de Formentera

Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños

Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños

Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig

Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig

Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Los coches eléctricos son aún más ecológicos de lo que se creía

Los coches eléctricos son aún más ecológicos de lo que se creía

La fuente de nuestra felicidad podría estar en nuestra respiración

La fuente de nuestra felicidad podría estar en nuestra respiración

El consumo en maratón de series afecta la memoria y la atención

El consumo en maratón de series afecta la memoria y la atención