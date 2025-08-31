Ciberseguridad
Evita ser estafado con solo desactivar esta opción de tu teléfono
Esta es la configuración que tienes que hacer ahora mismo en el móvil para evitar las estafas, según la Guardia Civil
Ricardo Castelló
La mayoría de los ciudadanos españoles están sumergidos en la era digital, ya que conlleva muchas ventajas, pero también se han multiplicado las estafas a través de redes sociales. Por ello, cada vez hay más ciberdelincuentes, por lo que la sociedad ha de ser consciente que siempre hay que estar alerta.
Una de las épocas en las que se cometen más estafas es durante el verano, debido a que muchas personas están de vacaciones y pendientes del teléfono móvil.
Los ciberdelincuentes suelen utilizar los métodos más comunes, como el 'phishing, 'smishing' o suplantaciones de identidad. Sin embargo, también existen otros métodos que se llevan a cabo a través de unos dispositivos llamados 'Stingrays'.
Un informe realizado por la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones móviles (GSMA) destapa que los 'Stingrays' son unos dispositivos portátiles que se pueden conseguir fácilmente a través de internet y lo que hacen es lograr que los móviles se conecten a redes 2G.
Estas redes no tienen protección ninguna, por lo que los dispositivos que se conectan entran a un terreno muy peligroso. Por esta razón, los ciberdelincuentes utilizan estas redes mediante los 'Stingrays' para que los móviles reciban mensajes de texto fraudulentos.
Cómo defenderse de los 'Stingrays'
Para evitar ser estafado solo se necesita desactivar la conexión 2G de dispositivo Android, aunque en los aparatos superiores a Android 12 se debe desactivarlo de la siguiente manera:
- Ir a los ajustes del teléfono
- Entrar al apartado de "Redes e Internet"
- Clicar en la opción "SIM"
- Desactivar la opción "Permitir 2G"
Es fundamental desactivar esta opción en los dispositivos, ya que los mensajes que llegan a través del SMS no pueden ser detectados por los operadores de la compañía o los filtros spam.
