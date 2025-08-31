Esther Niubó, consellera de Educació i FP: "Estamos convencidos de que el TC dará validez al modelo lingüístico de la escuela catalana"

-Empieza un nuevo curso nuevamente con la mirada puesta en los juzgados. ¿Qué hará el Govern si el Tribunal Constitucional (TC) termina tumbando el modelo lingüístico de la escuela catalana?

-Nosotros lo que esperamos es que el Tribunal Constitucional pueda validar la ley de 2022, que fue una ley plenamente consensuada, muy positiva, porque logramos flexibilizar el sistema siguiendo criterios pedagógicos. A partir de aquí, si el TC valida esta ley, lo que haremos inmediatamente es desplegarla a través de un nuevo decreto. Esa sería nuestra voluntad, manteniendo el consenso que logró esa ley, o incluso ampliándolo. Con esa idea trabaja el Govern.

-Y si no es así. Si el TC no la valida, ¿cuál es su plan?

-Veremos, pero lo que da fundamento al actual sistema es esa ley de 2022. Nosotros estamos convencidos de que dará validez. Pero, en todo caso, el Govern está trabajando en los distintos escenarios.

-Una de las asignaturas pendientes en la escuela catalana es la educación afectivosexual. El anterior Govern anunció un diagnóstico sobre el asunto, pero no se ha sabido nada más, y las familias urgen a mejorar la educación sexual en un momento en el que los jóvenes están expuestos a diario a discursos no solo machistas, sino que normalizan la cultura de violación.

-Nuestra voluntad es hacer un plan de educación afectivosexual integral que incorpore no solo la coeducación, sino todos esos elementos que usted ha comentado. Es verdad que hay centros que sí lo hacen, pero es una cosa a veces casi voluntaria, de profesores implicados. Lo que queremos es, a través del ‘cocobe’ [el coordinador de coeducación, convivencia y bienestar emocional], que es figura referente en igualdad y ya formada, ofrecerles una formación específica y empezar a desplegar el plan.

-¿El curso 26-27?

-El 25-26 empezará, pero sí, el 26-27 ya estaremos en disposición de desplegarlo en el conjunto del sistema.

-Uno de sus temas predilectos antes de llegar al Govern era la necesidad de mejorar el nivel inglés. ¿Qué cambios han introducido en la escuela para lograrlo?

-Ya este curso, en 91 centros con alumnado vulnerable habrá talleres de refuerzo en inglés. En las pruebas de final de etapa vimos una brecha social importante en el inglés. Había un número importante de alumnado con muy buenos resultados, pero también un número importante de alumnado que no alcanzaba las competencias adecuadas.

-Los que no pueden pagarse la academia de inglés...

-También hemos incrementado en 150 los auxiliares de conversación para poder reducir los grupos y facilitar el aprendizaje. No será en todas partes, pero es un primer paso. Estamos comprometidos en poder reforzar las competencias lingüísticas en inglés.

-¿Y a nivel más transversal? ¿Un refuerzo del inglés en todas las escuelas no está sobre la mesa?

-Ahora nos centramos en el refuerzo educativo del alumnado que no asume las competencias, pero en los próximos años tendríamos que poder ir reforzando todo el sistema. Aquí hay mucho que hacer y no lo podemos hacer solos. Las escuelas oficiales de idiomas pueden aportar mucho.

-El curso pasado cerró con una importante crisis que provocó la repetición de la adjudicación de plazas docentes y el cese de un alto cargo de la conselleria. ¿Da el tema por zanjado?

-Lo doy por cerrado, sí. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora lo que estamos haciendo es reforzar los procesos para que tengan más garantías y más trazabilidad. Y avanzamos procedimientos. Lo que querríamos es que el próximo curso, la última semana de junio, después de Sant Joan, poder tener las adjudicaciones.

-Una de las novedades anunciadas de este curso es un nuevo aplicativo para agilizar los nombramientos de sustitutos y que estos se hagan de forma diaria para no dilatar los procesos. ¿Ya está listo?

-Empezaremos en dos servicios territoriales para poder probar esta nueva app. Hacía falta agilizar las sustituciones y nos parece que esta 'app' de nombramientos diarios puede funcionar. A partir de ahí, si funciona, lo podemos escalar y agilizar las sustituciones.

-Otro reto es la climatización de las escuelas. Acabamos el curso con aulas a 30 grados y empezamos el nuevo curso mirando el termómetro. ¿Para cuándo un plan de choque para climatizar las aulas?

-Estamos trabajando intensamente en un modelo de colaboración público-privada, conjuntamente con las conselleries de Economia y de Territori i Sostenibilitat. Lo que querríamos es dar herramientas a los centros. Por ejemplo aerotermias para mejorar la climatización tanto en invierno como en verano.