Esther Niubó, consellera de Educació i FP: "Este curso introduciremos programas para detectar dificultades de lectura desde primero de primaria"

-Si solo pudiera elegir uno, ¿cuál es su objetivo para el curso 25-26?

-El éxito educativo del alumnado. Queremos poner el foco donde creemos que nunca debería haberse quitado, que es en el aprendizaje. Tenemos en marcha programas de refuerzo en Matemáticas y Pensamiento Computacional en más de 800 centros, y en refuerzo de la comprensión lectora vamos por los 500 centros. También llegaremos a 1.300 aulas de acogida, con un incremento de 200; ligamos la formación docente a las necesidades de las aulas: Matemáticas, lectura, gestión del aula, atención a la diversidad y valores democráticos; y será el primer curso en el que se aplicará el nuevo plan director de la inspección, con el nuevo modelo de evaluación del sistema educativo centrado en los aprendizajes, en 200 centros.

"La Agencia de Evaluación tendrá listo en un mes el informe sobre la metodología de la enseñanza y su impacto en los resultados académicos. Veremos qué nos dice"

-Uno de los grandes retos del sistema es mejorar la atención a la diversidad. El profesorado lleva años denunciando que es imposible atender bien un aula con tantos niños con necesidades tan dispares. ¿Cómo se hace frente a eso?

-Aportando recursos. Como le decía, hemos incrementado las aulas de acogida. Son claves para garantizar la igualdad de oportunidades. Con la bajada de natalidad, este curso tenemos 2.000 alumnos menos en el conjunto del sistema, pero constatamos que el alumnado que tenemos presenta más necesidades de apoyo. El 21% del alumnado tiene necesidades específicas. De un curso a otro hemos incrementado en 9.000 ese tipo de alumnado, por tanto, necesitamos dedicarle más profesionales. Este martes hemos aprobamos 62 millones para contratar a monitores de apoyo. Este curso impulsamos varios planes piloto importantes.

"Tenemos 2.000 alumnos menos, pero hay 9.000 más con necesidades específicas, el 21% del total. Por tanto, necesitamos destinar más profesionales"

-¿Cuáles?

-Uno pretende mejorar la atención integral del alumnado con problemas de neurodesarrollo, que lo empezaremos en Manresa y en Sabadell. Además, hemos introducido un plan de detección de dificultades en el ámbito de la comprensión lectora y la competencia oral tanto en primero como en tercero de primaria, para dar con posibles dislexias y otras dificultades, poder intervenir antes y evitar fracasos educativos posteriores.

-¿Se hará en todos los centros o solo en los que participan del plan piloto?

-La detección se hará en todas partes, pero empieza de manera voluntaria. Este año se ha lanzado una convocatoria y todos los centros que lo pidan se podrán acoger.

"En Manresa y Sabadell empezaremos un programa piloto para mejorar la atención a alumnos con problemas de neurodesarrollo"

-¿Sabe cuántos centros lo han hecho?

-Les hemos pasado las herramientas y, de momento de manera voluntaria, los centros podrán adoptarlas o no. Y a partir de aquí veremos cómo funciona. Es una gran demanda también de las familias.

"El plan director de la inspección, con el nuevo modelo de evaluación del sistema educativo, se aplicará en 200 centros"

-Otra de las demandas de profesorado y familias es la reducción de las ratios en ESO.

-La bajada de ratio llegará. En infantil tenemos de las ratios más bajas de tota España y esto es un elemento positivo. Nos gustaría acelerarlo en secundaria, pero en estos momentos tenemos la situación que tenemos. En educación es fundamental el presupuesto. Para dar respuesta a las necesidades educativas de Catalunya es imprescindible contar con un nuevo presupuesto. Si queremos una sociedad con igualdad de oportunidades, con cohesión y progreso hemos de invertir en educación.

Esther Niubó, este viernes en la redacción de EL PERIÓDICO. / Jordi Otix

-Una de las novedades del curso es la aplicación del nuevo plan de la digitalización responsable y la erradicación de los móviles en la obligatoria, pero quedó pendiente la evaluación sobre la polémica gamificación en la enseñanza. ¿Se hará?

-Sobre la gamificación y el impacto de las metodologías en los resultados, la nueva Agencia de Evaluación y Retrospectiva de la Educación está haciendo en estos momentos un informe que tendrá listo en pocas semanas, como mucho un mes. Allí tendremos evidencias más allá de las impresiones que personalmente podamos tener.

-A partir de ahí, ¿se darán nuevas consignas a los centros?

-Hicimos un encargo a la agencia, el mismo momento de su creación. Y este primer trimestre tendremos este primer informe, que va más allá de la gamificación. Hablábamos sobre todo de metodologías y de contextos; de diferentes tipologías de centro. Queríamos buscar elementos de éxito educativo en distintos entornos y distintas metodologías que nos permitan establecer correlaciones positivas y ver las buenas prácticas que podríamos escalar. Y este es el objetivo del informe. Veremos qué nos dice.

-Los docentes están preocupados con la IA, sobre todo en secundaria.

-Las nuevas tecnologías tienen riesgos, pero también tienen ventajas. Si pudiéramos usar la IA para liberar a los docentes de cargas burocráticas y que se pudieran dedicar a tareas puramente pedagógicas sería perfecto.

"Si pudiéramos usar la IA para liberar a los docentes de burocracia y que se pudieran dedicar a tareas puramente pedagógicas sería perfecto"

-Los móviles están prohibidos, pero el plan de digitalización responsable deja en manos de los institutos decir el uso que hacen de los ordenadores. ¿Cuál es su criterio personal? ¿Sería partidaria de volver a enseñar las matemáticas con papel y lápiz?

-Tenemos que formar a personas que sean competentes digitalmente. En eso somos punteros y lo tenemos que poner en valor. El uso que hacen los centros de los portátiles corresponde a la autonomía de cada centro.

"Podemos debatir retrasar a las 09.00 el inicio de clases en la ESO, pero necesitamos más evidencias"

-Uno de sus compromisos como consellera era "igualar" todas las escuelas en Catalunya. Hoy hay, mínimo, dos grandes diferencias entre la escuela pública y la concertada. La sexta hora en primaria y la jornada partida en secundaria. ¿Está sobre la mesa abordar esta cuestión?

-En ese sentido se había pedido un informe a Ivàlua que recibimos hace unos meses, pero era muy poco concluyente respecto a la sexta hora. Todo lo que tiene que ver con horarios tiene que contar con el consenso de toda la comunidad educativa. Evidentemente, de familias, pero también del profesorado, y tenemos que pensar, lógicamente, en la salud de los estudiantes. La voluntad del Govern es avanzar hacia la progresiva equiparación de las condiciones de educabilidad de todos los centros. Y eso quiere decir sí, hablar de jornadas, sí, hablar de plantillas y también hablar de financiación. Pero, sobre las jornadas, necesitamos todavía más evidencias.

"Tenemos que dotar mejor a los centros con más necesidades, tanto si son públicos como concertados; es importante para la equidad"

-¿Se plantean retrasar hasta las nueve la entrada en la ESO, como piden pediatras y familias?

-Es un debate que podemos tener, pero necesitamos más evidencias.

-Se ha mostrado en varias ocasiones partidaria a un cambio en el modelo de financiación de la escuela basado en su complejidad y no solo en el número de alumnos. ¿Aplicarán este cambio en esta legislatura?

-Es algo en lo que estamos trabajando intensamente. Teniendo en cuenta la creciente diversidad, tenemos que poder ir hacia ahí. De hecho ya se hace de alguna manera, se dota más a los centros con más complejidad, pero lo tenemos que hacer de otra manera. A los centros con más necesidades les tenemos que dotar mejor, y eso lo tenemos que hacer tanto si los centros son públicos como si son concertados. Es importante para la equidad.