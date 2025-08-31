En Directo
El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este domingo por la tarde pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en el Pirineo occidental, y los 40 durante la madrugada del lunes en varias comarcas de la Catalunya central.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
Cuidado con las crecidas en barrancos y rieras
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y ha recordado la posibilidad de crecidas repentinas en barrancos y rieras de las zonas más afectadas.
Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias este domingo por la tarde y de madrugada
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este domingo por la tarde pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en el Pirineo occidental, y los 40 durante la madrugada del lunes en varias comarcas de la Cataluña central.
Pueden acumularse hasta 100 l/m2 en 24 horas en las comarcas del prelitoral central y la Selva (Girona), y los aguaceros previstos en Catalunya podrán ir acompañados de fuerte viento, tormenta, fenómenos locales de tiempo violento y mar alterado, informa la Generalitat en un comunicado este domingo, que coincide con la 'operación retorno' de agosto, por lo que ha pedido extremar la precaución.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que este domingo se pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos, especialmente en el Pirineo Occidental, y con menos probabilidad en las comarcas de Ponent (Lleida), Terra Alta (Tarragona), el Lluçanès (Barcelona), la Cerdanya y el Ripollès (Girona).
De madrugada se pueden superar los 40 l/m2 en 30 minutos en la Selva (Girona), el Bages, Osona (Barcelona) y otras comarcas de Barcelona, con probabilidad más baja en el Penedès, Girona y el resto de la Catalunya Central.
Aviso de tiempo violento
El Meteocat avisa de que durante las dos próximas horas pueden caer importantes aguaceros, acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Las comarcas afectadas por esta alerta roja son el Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà. Las autoridades piden precaución y evitar actividades innecesarias. El grado de peligro del aviso es de 6 sobre 6.
Llamadas a emergencias
El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta la tarde de este jueves un total de 91 llamadas, que han generado 58 expedientes por incidentes relacionados con el episodio de lluvias previsto para hoy, especialmente en el litoral y prelitoral central y norte. La mayoría se han producido en el Vallès Occidental, con 33 (38%); seguido del Barcelonès, con 10 (11,5%); el Vallès Oriental, con 7 (8%) y el Baix Llobregat, con 7 (8%). Por municipios, Sant Cugat del Vallès concentra más llamadas, con 20, y Barcelona, con 10, según informa Protección Civil.
Las tormentas vuelven al mar
Las tormentas se han alejado de la costa barcelonesa y los chubascos se sitúan de nuevo, como durante parte de la mañana, sobre las aguas del mar. Sin embargo, en los Pirineos, las nubes siguen descargando con intensidad.
Los chubascos se intensifican
Los chubascos cogen fuerza en el Baix Llobregat, el Vallès y el Barcelonès. A esta hora, la tormenta se sitúa sobre estas comarcas y está descargando con fuerza. En Vallirana ya se han acumulado 16,5 mm en 30 minutos.
Las lluvias llegan a Barcelona
Las lluvias comienzan a afectar Barcelona y, a estas horas, ya se registran chubascos y tormentas en puntos del Pirineo y del litoral central. A lo largo de la mañana, la precipitación ha ido extendiéndose desde el interior hacia la costa, con intensidad variable según la zona. En algunos casos, las nubes ha avanzado hacia el mar. Pero algunos de los focos se han mantenido en la costa.
El temporal avanza hacia el mar
Las tormentas que afectaban la costa del Tarragonès se han desplazado mar adentro, pero se están desarrollando nuevos núcleos en el interior, entre el Urgell y la Segarra. En Sant Martí de Riucorb (Urgell) ya se han acumulado 13 litros por metro cuadrado de lluvia, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Badalona cierra su principal parque
El parque de Can Solei i de Ca l'Arnús de Badalona, definido por el Ayuntamiento como el "principal pulmón verde" de la ciudad, queda cerrado este 28 de agosto por la alerta de lluvias. El consistorio badalonés ha procedido al cierre como "medida de precaución" ante la activación del Plan Básico de Emergencia Municipal en fase de alerta. "Queda cerrado el parque", rubrica una comunicación municipal.
El mal tiempo causa cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto de El Prat
La meteorología adversa ha causado esta mañana cancelaciones de vuelos y retrasos de entre 60 y 90 minutos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que está operando al 60 % de su capacidad, según fuentes del sector.
Cataluña, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, activa este jueves la alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones más fuertes se esperan en el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur.
