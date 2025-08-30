Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Transición Ecológica ha estimado en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en 2025

Los Reyes visitaron este viernes zonas afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  2. La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
  3. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  4. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  5. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  6. El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
  7. La atención personalizada cambia la mirada de los pastores hacia el lobo: 'Al principio lo queríamos muerto, pero ahora podemos convivir
  8. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%

La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los dos autores

Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los dos autores

¿Realmente son eficaces las Áreas Marinas Protegidas?: Estudios por satélite dan la respuesta

¿Realmente son eficaces las Áreas Marinas Protegidas?: Estudios por satélite dan la respuesta

Un experto en salud mental revela la importancia de no reprimir los sentimientos: "Todos son válidos"

Un experto en salud mental revela la importancia de no reprimir los sentimientos: "Todos son válidos"

La respiración puede inducir estados alterados de conciencia similares a los de drogas psicodélicas

La respiración puede inducir estados alterados de conciencia similares a los de drogas psicodélicas

Directo | Mañueco defiende que el operativo respondió "desde el primer momento", pero hubo un "cóctel perverso"

Directo | Mañueco defiende que el operativo respondió "desde el primer momento", pero hubo un "cóctel perverso"

Un grupo de radicales retira y roba esteladas de varios municipios catalanes: "Son muy territoriales, como las lombrices"

Un grupo de radicales retira y roba esteladas de varios municipios catalanes: "Son muy territoriales, como las lombrices"

La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': "Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto"

La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': "Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto"