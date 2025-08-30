Preocupación ciudadana en Manresa por la proliferación de un mini escarabajo

La presencia en Manresa (y en otros municipios de la comarca) de un escarabajo muy pequeño, de color negro y brillante que suele colocarse en los techos de las casas cuando entra en espacios interiores, está generando preocupación entre la ciudadanía. Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, lo ha preguntado al Ayuntamiento, que ha asegurado que son inofensivos.

El Ayuntamiento ha explicado que, fruto de las notificaciones recibidas en las últimas semanas de que en diferentes zonas de Manresa hay mucha presencia de estos escarabajos negros y brillantes, trasladó una consulta a la empresa de control de plagas con la que trabaja, a la cual hizo llegar las fotos recibidas por parte de la ciudadanía. «Nos informan de que, por las fotos, parece un escarabajo de exterior (posiblemente de la familia de los Chrysomelidae) y que no son insectos perjudiciales para los humanos». Se pueden eliminar con la aplicación de cualquier insecticida. También hace saber que, a pesar de las molestias que puede generar, «especialmente por la cantidad, hay que tener en cuenta que su comportamiento es temporal».

Se están haciendo inspecciones

El consistorio detalla que, fruto de las quejas ciudadanas que ha recibido de varios puntos de Manresa (en el ámbito de la Font dels Capellans y de la avenida de les Bases, aunque también se ha visto en otros lugares), se están llevando a cabo inspecciones en la vegetación de los espacios verdes municipales y del arbolado de la vía pública de las zonas afectadas, pero que, de momento, no se ha podido determinar con certeza el punto de origen.

Las fuentes municipales informan de que estos escarabajos tienen capacidad de vuelo y pueden recorrer distancias considerables, hecho que dificulta todavía más la identificación del foco exacto, que «puede encontrarse en espacios fuera de la ciudad. Este hecho, recalcan, impide la aplicación de medidas específicas, ya que, habitualmente, estos insectos están asociados a especies vegetales concretas y, si se localiza su fuente, es más fácil actuar sobre ella».

También en Sant Fruitós de Bages

En Sant Fruitós de Bages, el Ayuntamiento ha colgado en su web un comunicado sobre este mismo tema. En él dice que «en los últimos días, los vecinos han detectado un aumento de unos escarabajos muy pequeños en el municipio. Estas observaciones motivaron que el Ayuntamiento contactara con expertos, que confirman que los escarabajos son inofensivos y temporales». Informa de que «se alimentan de pulgones estacionarios, que han aparecido a causa de las lluvias. La presencia de estos animales contribuye al control natural de la población de pulgones, que tiene un ciclo biológico de unos 15 días. Según las fuentes consultadas, se prevé que cuando los pulgones desaparezcan, también disminuya el número de escarabajos».