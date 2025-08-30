La portada de EL PERIÓDICO del 31 de agosto de 2025

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año