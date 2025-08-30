Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Operación retorno agosto 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Operación retorno en la AP-7 a la altura de Granollers

Operación retorno en la AP-7 a la altura de Granollers / MANU MITRU

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano con la operación retorno de agosto 2025, que arranca a las 15.00 horas de este viernes, 29 y se prolongará hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, con el fin de que se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  2. La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
  3. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
  4. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  5. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  6. El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
  7. La atención personalizada cambia la mirada de los pastores hacia el lobo: 'Al principio lo queríamos muerto, pero ahora podemos convivir
  8. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%

Un incendio en un colchón provoca el traslado de los enfermos en un hospital de Granada

Un incendio en un colchón provoca el traslado de los enfermos en un hospital de Granada

Qué significa según la psicología apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil

Qué significa según la psicología apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil

Operación retorno agosto 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Operación retorno agosto 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

El experto que ha asesorado a Amenábar desmonta el mito homosexual sobre Cervantes

El experto que ha asesorado a Amenábar desmonta el mito homosexual sobre Cervantes

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los supuestos autores

Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los supuestos autores

La Tierra se abre en las ciudades: el avance silencioso de las cárcavas urbanas

La Tierra se abre en las ciudades: el avance silencioso de las cárcavas urbanas

Preocupación ciudadana en Manresa por la proliferación de un mini escarabajo

Preocupación ciudadana en Manresa por la proliferación de un mini escarabajo