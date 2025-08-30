Operación retorno agosto 2025: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano con la operación retorno de agosto 2025, que arranca a las 15.00 horas de este viernes, 29 y se prolongará hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, con el fin de que se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Retenciones en la AP-7 Un accidente provoca retenciones en la AP-7 entre el Papiol y Castellbisbal en sentido Tarragona.

Varios accidentes complican el retorno tras las vacaciones Varios accidentes han complicado a lo largo de la tarde la primera jornada de la operación retorno tras las vacaciones de verano, en la que además hay tres carreteras cortadas por los incendios, dos en Castilla y León y una en Castilla-La Mancha. A las 20:00 horas de este viernes, según el último boletín de la DGT, dos accidentes afectan a la circulación en la AP-1 en Briviesca (Burgos), sentido Miranda de Ebro, y en la A-3 en Picazo (Cuenca) sentido Madrid. Además hay complicaciones en la AP-8 en Irun (Gipuzkoa) en dirección a Francia, en la A-2 en Barcelona a la altura Jorba, sentido Lleida y en varios puntos de la AP-7, en Vilafranca del Penedès y Mollet del Vallès, sentido Girona y en Castellón a la altura de Benicassim, sentido Valencia.