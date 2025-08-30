Este mes podría cerrar como uno de los agostos con menos crímenes machistas desde que hay registros

El mes de agosto de 2025 podría convertirse en uno de los agostos menos mortíferos de la violencia de género desde que hay registros, es decir, desde 2003, con un asesinato machista confirmado, el de una mujer de 34 años en Badajoz, y otro posible caso sobre el que el Ministerio de Igualdad estaba recabando datos (a fecha de este viernes 29 de agosto) en Motril (Granada).

Según cifras de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recogidas por Europa Press, se trata de una de las cifras más bajas de un mes de agosto en los últimos 22 años. En 2003, el primer año en el que se empezaron a recopilar estos datos, solo en el mes de agosto se contabilizaron 8 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, convirtiéndose en uno de los agostos más negros junto con el de 2006 (con 9 asesinatos), y con los de 2008, 2014, 2018, 2020 y 2023, cada uno de ellos con 8.

Mientras, los meses de agosto menos letales, junto con el de 2025, han sido los de 2010, 2012 y 2013 (con 2 víctimas mortales cada uno), y los de 2017, 2021 y 2022 (con 3). En comparación con el resto de meses de este año 2025, agosto se encuentra entre los menos mortíferos, junto con enero y febrero (con un caso cada uno). Mientras, el mes más negro fue junio, con ocho asesinatos machistas.

Con la última confirmación de 2025, que corresponde al caso de una mujer de 34 años asesinada por su pareja y cuyo cadáver fue localizado el pasado 4 de agosto de 2025 en Badajoz, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en 2025, cuatro menos que en el mismo periodo de 2024. Si bien, el Ministerio de Igualdad ha confirmado a Europa Press que, a fecha de 29 de agosto, hay otro caso sobre el que están recabando datos, la muerte de una mujer de 54 años en Motril, sobre cuya expareja pesaba una orden de alejamiento.

La de 2025 es la cifra más baja registrada en los primeros siete meses del año desde que hay registros. Así, en los años más negros, a 8 de agosto se contabilizaban el doble de casos. Por ejemplo, en 2003, ya había a esta fecha un total de 49 mujeres asesinadas, y en 2007, un total de 48. Desde 2003, han sido asesinadas un total de 1.318 mujeres, según los datos del Ministerio de Igualdad. Por su parte, el número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 16 en 2025 (cuatro de ellos en agosto, ya que la mujer asesinada tenía cuatro hijos) y a 485 desde 2013.

EL TELÉFONO 016

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género y subrayan que es un deber de toda la sociedad.