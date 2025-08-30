Juan Evaristo Valls Boix: “El gran error de nuestro tiempo es habernos enamorado del trabajo”

A quienes vuelven al tajo estos días tras la pausa vacacional, el mensaje que les trae Juan Evaristo Valls Boix (Elche, 1990), profesor de Filosofía de la Cultura de la Universidad Complutense, les sonará a música celestial. El filósofo propone denunciar la tiranía del trabajo como quien huye de una relación de amor tóxico y reivindicar la holganza como antídoto contra la cultura laboral que nos condena a vivir estresados, quemados y soñando todo el año con unas vacaciones que nos permitan descansar para volver de nuevo a la rueda. Lo explica en ‘El derecho a las cosas bellas’ (Ariel), el ensayo donde desarrolla la tesis que anticipó en ‘Metafísica de la pereza’ (2022).

Trabajar menos y vivir mejor. No debe costarle encontrar adeptos a su propuesta.

Cuando la gente escucha este tipo de reflexiones suele comulgar muy rápido, pero en seguida te dicen: sí, claro, ya me gustaría, pero es imposible. Reconocemos que malvivimos, que vamos todo el día arrastrando estrés, agotamiento, ansiedad… Pero hemos asumido que no hay alternativa, que vivir así es lo natural, que el capitalismo y el sistema de vida que nos propone es como la ley de la gravedad, algo inevitable. Y no es así.

Si su bisabuelo le oyera, probablemente le diría: Juanito, tenéis teléfonos móviles, aire acondicionado, trenes de alta velocidad, vivís a todo confort, ¿de qué os quejáis?

Sin duda, se sentiría fascinado por el portento de la tecnología y por todo lo que hoy hay y antes no había, pero estoy seguro de que también se escandalizaría al descubrir lo poco que dormimos y lo mucho que cuesta el alquiler de una habitación donde vivir. Y se asombraría al enterarse de lo mal que nos comunicamos a pesar de vivir en la era de la comunicación y lo obsesionados que estamos con la conectividad mientras despreciamos vínculos como el cuidado y la escucha de quien tenemos al lado.

¿Qué ha pasado? ¿Como dice el célebre meme, “emosido engañados”?

El capitalismo nos prometía vivir mejor, disfrutar más y, sobre todo, vivir en torno a nuestro deseo. En ese sentido, sí, hemos sido engañados, porque no ha cumplido sus promesas. No vivimos mejor, dormimos poco y mal, se nos irrita la piel, padecemos bruxismo, las ciudades nos expulsan, las depresiones aumentan, los suicidios crecen… Pero hay un engaño más grave y sutil, y se ha producido en el entorno del trabajo.

¿A qué se refiere?

En la época de mi bisabuelo, el trabajo consistía en un intercambio material: yo te doy mi tiempo y mi esfuerzo y tú me pagas para mantener unas condiciones de vida aceptables y estables. Sin embargo, ese intercambio material fue sustituido por una transacción emocional que incluía también un salario emocional, y el trabajo no solo se convirtió en el eje de nuestras vidas, sino que los afectos empezaron a formar parte de la plusvalía.

¿Los afectos?

Nos convencieron de que había que estar motivados en el trabajo porque así tendríamos más éxito, aunque eso implicara echar horas extra sin pagar, y que debíamos sonreír siempre en la oficina porque así nos iría mejor. ‘Only good vibes’, nada de disidencias ni protestas, la productividad y el crecimiento eran lo único importante. Y empezó a parecernos normal todo aquello de: no te quejes, que al menos tú tienes trabajo. Y lo de: te ofrezco flexibilidad horaria, cuando en realidad te estoy exigiendo disponibilidad absoluta de todo tu tiempo. Y lo hemos aceptado, no solo sin rechistar, sino con enorme pasión. El gran error de nuestro tiempo es habernos enamorado del trabajo.

¿Tiene claro cuándo y cómo se ha producido ese fenómeno?

No ha sido de un día para otro. En los años 20 del siglo pasado, en Chicago ya se descubrió que un trabajador se vuelve más productivo si tiene un vínculo afectivo con su trabajo que si se le mejoran sus condiciones materiales. Desde entonces se ha desarrollado toda una teoría y práctica para fomentar ese vínculo, desde el mundo de los recursos humanos a la cultura terapéutica. En los años 50 y 60, la concepción tradicional del trabajo basada en el deber, la austeridad y en ese padre que se rompía el lomo para que sus hijos estudiaran, entró en colisión con un grito juvenil que clamaba: yo quiero vivir diferente, quiero liberarme, no quiero ser ‘another brick in the wall’. La eclosión del rock and roll y del pop que se vivió en ese momento no fue casual.

Hasta ahí todo bien, ¿no?

El problema es que esa demanda de liberación basada en el deseo fue capturada por el sistema, que la transformó en: vive tu diferencia, sé quien quieras, elige tu trabajo y a través de él podrás hacer realidad tu sueño. Y aquel deseo que en los años 60 sonaba emancipatorio, acabó convertido en una pieza más del engranaje. En nombre de la libertad, o de una falsa sensación de libertad que es ilusoria, la realidad es que nos morimos trabajando y matamos por el trabajo. En las últimas décadas, la identificación perversa entre trabajo y deseo nos ha llevado a hacernos empresarios de nosotros mismos y a aceptar la lógica del aprovechamiento. Hay que aprovechar la vida, consumir experiencias, coleccionar amantes, siempre más allá, sin límites.

Si salimos a la calle y preguntamos a la gente qué prefiere, si ganar el doble de salario o tener el doble de tiempo libre, ¿qué cree que elegirá?

Si hubiéramos hecho ese experimento antes de las dos grandes crisis del siglo XXI, seguramente la mayoría habría elegido el dinero, porque implicaba mejorar sus condiciones materiales: tener un coche más potente, una casa más grande, mejores vacaciones… Pero después de la crisis de 2008 y de la pandemia, el imaginario del emprendedor y del jefe de sí mismo ha hecho aguas y se ha mostrado incapaz de aportar una vida buena. Tengo la sensación de que hoy mucha gente preferiría poder cocinar y no tener que comer un sándwich en la máquina de la oficina a ganar más salario. Y que preferiría pasar más tiempo con su familia, con sus amigos y con sus amantes, y menos en el trabajo, donde ya ha visto que no va a encontrar la felicidad.

¿Está cambiando la forma de relacionarnos con el trabajo?

Sí, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que ya no se creen el cuento ése de que el trabajo es el lugar donde te vas a realizar y vas a encontrar un sentido a tu vida. Claro que tenemos que trabajar, pero la vida va de otra cosa, no de morir trabajando. No va de dar siempre la mejor versión de nosotros mismos ni de ir más allá constantemente, va de habitar y poder quedarnos donde estamos. Y ese cambio, que ya está ocurriendo, pasa por desenamorarnos del trabajo.

En su último libro, y en el anterior, reivindica el poder la pereza.

Hemos permitido que los valores económicos colonicen el sentido común, e incluso la ética, y por eso premiamos al productivo, al que madruga, al que se sacrifica, al que obedece y no protesta. Reivindicar la pereza es revolucionario porque implica la negación de ese imaginario. La pereza acarrea pérdidas en términos económicos, y eso es algo que el sistema no puede consentir. Por eso es eficaz. En un mundo marcado por la cultura del entusiasmo, la realización personal y el exceso de positividad, la pereza es la fuerza de decir no. Afirma otra forma de vivir que no tiene al trabajo en el centro.

Es un término con mala fama.

En el cuerpo del perezoso, en el que no trabaja, hay algo de incómodo y abyecto porque rechaza el imperativo de la productividad. Pasa igual con las mujeres que rechazan el imperativo de la reproducción: generan una sensación de desconcierto, de algo que no se entiende. Ese sentimiento de incomprensión, de abyección, como de asco, es muy valioso, porque señala una grieta en la lógica capitalista. De pronto surge algo que no entendemos: un cuerpo que no quiere trabajar. De todos modos, hay una versión de esta palabra que sí está socialmente aceptada, pero no sirve para lo que planteo.

¿Cuál?

El sistema también ha convertido a la pereza en una mercancía y la ofrece asociada a imágenes de cruceros, campos de golf, spas, colchones caros y vacaciones en Bali. Y te dice: has triunfado, tienes derecho a disfrutar de la pereza. Lo que no explican esas imágenes es que esa pereza se paga con el trabajo de otros, que suelen ser cuerpos migrantes, racializados, precarizados… Pero la pereza no debe ser un privilegio, debe ser un derecho.

En su ensayo también habla de las cosas bellas y de la buena vida. ¿En qué consisten?

La gente lo asocia a tener mucho dinero, a viajar, a la vidorra. Yo la asocio a la reivindicación de las cosas inútiles, de todo lo que no está al servicio de nada ni de nadie, de las cosas no instrumentalizables. La vida sometida a la exigencia de crecer, de buscar, de ir siempre más allá, en realidad es una vida que no se soporta a sí misma. Por eso necesita moverse. La vida buena es la que asume su holganza. Consiste en habitar y quedarse, no en crecer y querer marcharse, porque ahí solo hay estrés y ansiedad. Es una reflexión filosófica, pero su dimensión es social y política, porque implica cambios en la estructura y en cómo está todo montado.