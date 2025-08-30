Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por la noche

Un incendio en un colchón provoca el traslado de los enfermos en un hospital de Granada

El fuego solo ha provocado destrozos en una de las habitaciones

Archivo - Un camión de Bomberos de Granada, en imagen de archivo

EFE

Granada
El fuego en una habitación del hospital Clínico San Cecilio de Granada ha forzado esta madrugada al traslado preventivo de una veintena de pacientes, un incendio que se ha saldado sin daños personales y cuyas causas se investigan. Según ha informado en un comunicado el centro hospitalario, alrededor de las 03.00 horas de este sábado se detectó humo en una de las habitaciones de la tercera planta de hospitalización de Cirugía, procedente de un colchón.

De inmediato, y siguiendo los protocolos de seguridad, se activaron los sistemas de alarma y se dio aviso a Bomberos y fuerzas de seguridad. Como medida preventiva, una veintena de pacientes y sus acompañantes fueron trasladados a las instalaciones del Hospital de Día Quirúrgico, en la planta segunda, donde han pasado la noche.

Los afectados están siendo este sábado reubicados en una planta de hospitalización contigua de Cirugía, sin que se hayan registrado daños personales entre pacientes ni profesionales. Los daños materiales se concentran en la cama en la que se originó el humo y en algunos enseres plásticos de la habitación, así como en la suciedad generada en la zona afectada.

El hospital ha agradecido especialmente la labor de sus profesionales, que actuaron con rapidez y coordinación para facilitar el traslado y la atención a los pacientes y acompañantes en todo momento. La actividad asistencial del hospital no se ha visto afectada y todos los servicios continúan prestándose con total normalidad.

Durante el fin de semana se llevará a cabo una limpieza exhaustiva de la planta, así como las comprobaciones necesarias para garantizar que pueda volver a estar plenamente operativa en condiciones óptimas de seguridad. La investigación sobre el origen del suceso permanece abierta.

