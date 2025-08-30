Un grupo de radicales retira y roba esteladas de varios municipios catalanes: "Son muy territoriales, como las lombrices"

Durante este verano, varios municipios de la provincia de Girona, como Medinyà, Maçanet de la Selva, Sant Feliu de Pallerols, la Bisbal, Púbol, La Pera, Albanyà, Albons y Palamós, se han visto afectados por la retirada y robo de esteladas en espacios públicos. Aunque los casos más recientes se han producido en el Baix Empordà, los Mossos d’Esquadra han informado que no han recibido denuncias al respecto. En caso de presentarse alguna, el caso suele tipificarse como una falta de hurto.

Estas acciones han sido atribuidas a la denominada “Asociación Unión de Brigadas”, un grupo que hace pública su actividad a través de las redes sociales, donde muestran cómo retiran estos símbolos independentistas. Además, en sus tuits se autodenominan responsables de “democratizar” los municipios mediante la retirada de esteladas.

Según el movimiento, los catalanes buscan “ocupar todos los espacios con sus símbolos” y los acusan de ser “excluyentes”, ya que, según ellos, consideran que “no eres catalán si no hablas catalán o si no eres separatista”. También comparan esta actitud con la de las "lombrices”, para subrayar su carácter territorialista.

Además de estas acciones durante el mes de agosto, desde abril hasta julio otros municipios gerundenses, como Cornellà del Terri, Lloret de Mar, Breda, Arbúcies, Vidreres, Banyoles, Riudarenes, Peralada, Santa Coloma de Farners, Viladamat, Vilabertran, Vilamacolum, Vilobí d’Onyar y Vila-Sacra también han sido objeto de actuaciones similares por parte de este grupo.

Reincidencia

No es la primera vez que una “Unión de Brigadas” realiza este tipo de acciones en las comarcas gerundenses. Durante los años del Procés fueron especialmente activos, no solo retirando esteladas sino también lazos amarillos. En algunos casos hubo personas denunciadas e incluso enfrentamientos.