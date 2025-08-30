Extinguir incendios forestales sin invertir más en prevención es “pan para hoy y hambre para mañana”

Tras un verano marcado por los incendios, sobre todo en el noroeste de la península, los datos muestran que España ha roto la tendencia bajista en hectáreas quemadas que mantenía desde finales de la década de 1990. Vuelven las grandes áreas calcinadas, y lo hacen con incendios más grandes.

A escala estatal, 2025 es el quinto año con más hectáreas quemadas desde 1968, que es cuando comienzan los registros, con datos actualizados hasta el 28 de agosto, con casi 410.000 hectáreas calcinadas, según registros del Gobierno de España y del servicio europeo de Copernicus . Es una cifra que solo se había superado antes en cuatro ocasiones, en 1978, 1985, 1989 y 1994.

La falta de cifras consolidadas del Gobierno obliga a cruzar datos con las medidas satelitales de Copernicus, todavía provisionales, que aportan una aproximación sobre todo para los grandes incendios (aquellos que superan las 500 hectáreas, de acuerdo con la definición oficial ).

Este análisis revela que el número total de grandes fuegos es menor que en otros años también catastróficos, pero que el área que cada gran incendio quema de media se ha disparado. 2025 ha marcado un promedio récord de 6.282 hectáreas quemadas en cada gran incendio registrado, casi cuatro veces más que la media de la serie histórica en este indicador. De hecho, siete de los diez mayores incendios en España desde que hay registros se han dado en 2025 o en 2022, y otro más en 2012.

En Catalunya, este año ha habido dos grandes incendios, con 5.247 y 2.650 hectáreas calcinadas. En total, se han quemado 8.984 hectáreas hasta el 28 de agosto, lejos de las 94.000 de 1994 o las 67.000 de 1986. Nueve de cada diez incendios en la comunidad tienen como causa la actividad humana, tal y como detalla Josep Vilalta Boixader, coordinador de prevención e investigación de incendios forestales de Agents Rurals. La mayoría son negligencias . Sin embargo, los incendios intencionados rondan cada año entre un 20% y un 25% de los casos.

La “paradoja de la extinción”

Aunque hay múltiples factores detrás de los incendios y su propagación, expertos y estudios señalan como una de las causas el centrarse en la extinción sin invertir lo suficiente en prevención. Víctor Resco de Dios , catedrático de ingeniería forestal en la Universitat de Lleida, explica que no se ha atajado la “razón de base” del problema: la masa forestal que actúa de combustible.

El ingeniero describe la situación de “paradoja de la extinción”: cuanto más se gasta en extinción, más combustible se acumula. Es un fenómeno que ya mostró hace cuatro décadas una investigación sobre incendios forestales en California (Estados Unidos). “Somos muy buenos apagando incendios, pero los grandes cada vez se hacen mayores y presentan un mayor problema. Estamos en la era de los incendios que no se pueden apagar”, advierte.

Resco descarta que dos años de picos puntuales (2022 y 2025) confirmen de manera rotunda un cambio de tendencia. Sin embargo, la acumulación de biomasa, unida a los períodos recurrentes de sequía y calor en verano, que el cambio climático hace más extremos, agrava los incendios .

Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en gestión de incendios. La inversión de las comunidades en prevención técnica de incendios cayó a la mitad entre 2007 y 2022, según datos del Gobierno de España . Asimismo, la inversión global de las comunidades en gestión forestal, exceptuando la partida para extinguir incendios, también cayó un 12,0% en el mismo periodo. En cambio, el gasto en extinción creció un 29,6%.

Hacia un paisaje “resiliente”

Con todo, parte de la prevención pasa por crear un paisaje “resiliente” porque “la península Ibérica convive con el fuego”, remarca a Verificat Imma Oliveras Menor , directora de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia e investigadora de la Universidad de Oxford (Reino Unido). La experta aboga por un bosque que no sea tan “homogéneo” como lo es ahora.

Resco añade que se debería tratar preventivamente hasta cinco veces la superficie que arde, cerca de un millón de hectáreas. Por el contrario, si se prioriza solo la extinción, el ingeniero prevé que las hectáreas quemadas vayan en aumento: “Pan para hoy y hambre para mañana”.