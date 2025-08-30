Castellers
Duelo épico en la jornada 'castellera' de Sant Fèlix
Las Vella y Joves de Valls sobresalen en un concurso con hasta 14 construcciones humanas de la máxima dificultad
Un 47% de catalanes cree que los 'castells' son peligrosos
ACN
Las 'colles castelleres' Joves y Vella de los Xiquets de Valls han convertido la diada de Sant Fèlix celebrada este sábado en un duelo épico en una jornada que ha sido un festival de construcciones de gana extra. La jornada 'castellera' celebrada en Vilafranca ha visto hasta 14 construcciones de la máxima dificultad.
En la cita de este sábado, la Joves de Valls ha descargado la torre limpia, el 4 de 9 limpio, la torre de 9 'emmanillada' y el pilar de 8. En la otra punta de la plaza, la Colla Vella, con la que mantienen una importante rivalidad, ha cargado el 3 de 10 con 'folre i manilles' y ha descargado el 4 de 9 limpio, el 5 de 9 con folre y el pilar de 8.
Los Castellers de Vilafranca, que había sido la gran dominadora en los últimos años, han coronado el 9 de 9 con folre (y se mantienen como la única 'colla' que ha logrado hacerlo). También ha destacado la Colla Jove Xiquets de Tarragona cargando un 3 de 10.
