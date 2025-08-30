Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta madrugada

Detenido un hombre por apuñalar y lanzar a su mujer por el balcón en Manresa

El acusado, que tenía diversos antecedentes previos y una orden de alejamiento, ha huido del piso tras esta agresión

Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra (Recurso)

Archivo - Dos agentes de Mossos d'Esquadra (Recurso) / EUROPA PRESS - Archivo

Xavi Moraleda

Un hombre de 35 años ha sido detenido este sábado, durante la Festa Major de Manresa, por haber apuñalado y arrojado por la ventana del domicilio que compartían, en la plaça de Sant Ignasi. A consecuencia de la agresión y la caída, la víctima de violencia de género ha terminado con heridas graves y ha tenido que ser evacuada al hospital Sant Joan de Déu, aunque no se teme por su vida. El hombre, que tenía diversos antecedentes previos y una orden de alejamiento respecto a ella, ha sido detenido por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

El grave episodio de violencia ha tenido lugar esta madrugada, alrededor de las 5:45, cuando la mujer ha sido precipitada con fuerza por su marido desde un primer piso. Los cuerpos de seguridad se han movilizado de inmediato, entre ellos, los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Manresa y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Al llegar, se han dado cuenta de que, además de las heridas producidas por la caída, también presentaba otras que respondían a una agresión previa: un apuñalamiento con arma blanca.

La mujer, como ha adelantado NacióManresa, ha sido trasladada rápidamente al hospital Sant Joan de Déu en estado grave, pero los cuerpos de seguridad señalan que "no se teme por su vida". Al confirmar que el hombre había abandonado el lugar de los hechos tras el grave incidente, los Mossos iniciaron su búsqueda por la ciudad. Su detención se efectuó poco más de una hora más tarde, hacia las 7 h de la mañana, cuando lo localizaron en una gasolinera de la capital del Bages. Según aseguran fuentes de la policía catalana, el hombre no se habría dado a la fuga después de agredir a su mujer.

Desde entonces, el hombre de 35 años se encuentra bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. Previsiblemente, lo hará este domingo, según apuntan las primeras informaciones.

