Barcelona se convierte en escala del contrabando internacional de tabaco

Pese a que el tabaco es una sustancia legal, su contrabando supone un importante perjuicio económico. Según la Memoria Anual 2024 del Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el año pasado se destruyeron en España 14,68 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando, lo que supone una cifra muy alta respecto a 2023, cuando se eliminaron 2,57 millones, y 2022, cuando fueron 10,78 millones.

Este tabaco procedía del contrabando desde otros países, ya que elude el control de aduanas y el pago de impuestos, lo que constituye una infracción administrativa siempre y cuando no supere los 15.000 euros. Si la cantidad es mayor o tras el tráfico está un grupo organizado se trata de un delito. "Los contrabandistas suelen sopesar entre beneficio y riesgo con el tabaco que no está castigado penalmente como las drogas al ser una sustancia legal, ya que se trata de un delito fiscal", explican a EL PERIÓDICO desde la Guardia Civil.

En su lucha por combatir el contrabando, las fuerzas de seguridad han descubierto que algunas bandas intentan burlar los controles usando técnicas sorprendentes. La Policía Nacional ha detectado una nueva ruta de contrabando de tabaco hacia los países del norte de Europa utilizando el aeropuerto de El Prat y la estación Barcelona-Nord. En lo que va de año se han intervenido 6.128 cajetillas de tabaco en las estaciones de transporte en la ciudad condal, cuando en el año 2024 se incautaron 800 cajetillas y en 2023 se aprehendieron un total de 1.590.

Se trata de una nueva ruta de contrabando europea, que tiene escala en Barcelona pese a que es un enclave más alejado de los puntos de salida y de llegada de la ruta. Los criminales usan esta via para introducir el tabaco en otros países europeos sin levantar sospechas ante las autoridades fiscales. Los investigadores creen que de este modo camuflan mejor su introducción para evitar pagar los impuestos correspondientes.

Las alarmas saltaron en marzo, cuando se interceptó a dos sospechosos en la estación del Nord: habían llegado en avión de Estambul y tomaron un autocar a Rumanía

La alarma sobre este cambio de método saltó a mediados de marzo cuando agentes destinados en la estación del Nord de Barcelona requisaron 1.496 cajetillas de tabaco de contrabando a dos pasajeros que iban a viajar en autocar a Rumanía, aunque esa misma mañana habían llegado a la capital catalana en un vuelo procedente de Estambul. Llevaban la mercancía en dos maletas grandes y la Policía sospechó porque se trataba de una escala bastante "incongruente", ya que la capital turca está más cerca del país de destino que no Barcelona. Los sospechosos habían dado una enorme vuelta que incluía esa parada en Barcelona.

Cuando los agentes les preguntaron a los viajeros por este largo rodeo, estos dieron "respuestas ambiguas y contradictorias". Las 1.496 cajetillas de tabaco con el sello fiscal de Turquía requisadas tienen un valor aproximado de unos 7.500 euros. Los viajeros fueron denunciados ante el departamento de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Tributaria en Barcelona.

Un poco antes, a finales de enero, la Policía Nacional también confiscó en la estación del Nord más de 1.400 cartones de cajetillas de tabaco de contrabando que no iban timbradas y que estaban ocultas en el equipaje de un pasajero que iba a subir a un autobús con destino a París. Los agentes de la Brigada Móvil de Barcelona observaron que el sospechoso se puso nervioso al detectar la presencia policial y por eso lo registraron, encontrándole la mercancía ilegal. Al ser interrogado sobre la procedencia del tabaco, el hombre no pudo proporcionar una explicación coherente y se contradijo. Por eso, la Policía levantó un acta de intervención que se notificó a la Agencia Tributaria para abrir el expediente sancionador correspondiente.

Esta ruta avión-autobús con escala en Barcelona es una novedad, dado que el grueso del tabaco de contrabando entra por el puerto.

La Guardia Civil inspecciona contenedores en el puerto de Barcelona / GC

Los investigadores han detectado que algunas organizaciones criminales más importantes son capaces de transportar clandestinamente grandes cantidades de tabaco por vía marítima desde China, Turquía o Europa del Este. Es el caso de la banda desarticulada a inicios de julio por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tras localizar en el puerto de Barcelona un contenedor con tabaco de contrabando.

A partir de ahí se inició una investigación para determinar si había más contenedores con esta mercancía de contrabando en la terminal ‘Port Nou’ y se localizaron otros tres. La banda usaba un tipo de contenedor que supuestamente estaba declarado como "vacío" en el buque que los transportaba desde Turquía. Dentro se encontraron más de 2.100.000 cajetillas de tabaco rubio, valoradas en más de 8,8 millones de euros.

La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, acabó con ocho detenidos por presuntamente formar parte de una banda de contrabandista de tabaco y blanquear el dinero obtenido con este tráfico ilícito. Entre los acusados está un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Hacienda en Catalunya que ingresó en prisión provisional.

Aunque socialmente el tráfico ilegal de tabaco está más aceptado, a diferencia de las sustancias estupefacientes que causan un impacto más directo en la salud de las personas, el tráfico a pequeña escala se da cada vez menos. Sería el de los turistas "oportunistas" que aprovechan para volver a sus países con la maleta llena de cartones o de pequeños grupos organizados que se encargan de cruzar la frontera para vender en Francia o España los paquetes adquiridos más baratos en Andorra.