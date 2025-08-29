Comienza la operación retorno: las carreteras registrarán más de 5 millones de desplazamientos

Termina agosto y toca volver a casa. Las carreteras de toda España registrarán este fin de semana más de cinco millones de desplazamientos, según los cálculos de la Dirección General de Tráfico (DGT), que esta tarde a las 15.00 horas pondrá en marcha el último dispositivo especial del verano, que concluirá el domingo 31 a medianoche. Los movimientos de retorno se producirán de manera escalonada y, como cada año, coincidirán con los de salida de aquellos que inicien sus vacaciones en septiembre y con los que retornan a su residencia habitual en otros países europeos tras el descanso estival. La mayor afluencia de conductores se registrará en las salidas de las poblaciones turísticas de costa hacia los grandes núcleos urbanos del interior.

Julio terminó con 112 personas fallecidas en accidentes, dos más que en en 2024

La DGT recuerda que los atascos producen estrés, agresividad, fatiga, cansancio e, incluso, una sensación de estar perdiendo el tiempo. “Una vez pasada la retención hace que muchos conductores intenten recuperar ese tiempo perdido acelerando más de la cuenta o adelantando imprudentemente”, advierte el organismo, que destaca que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro. “Lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa”, concluyen.

Julio terminó con 112 personas fallecidas en siniestros de tráfico, dos víctimas mortales más que en el mismo periodo del año anterior. Julio, sin embargo, registró tres días de 0 fallecidos, lo que significa que, según la DGT, que es posible terminar con la siniestralidad en carretera con el esfuerzo de todos.

Congestión desde las 16.00

La DGT pronostica que este viernes, desde las 16.00 horas hasta las 22.00, habrá importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa por el comienzo del fin de semana. El sábado 30 de agosto continuará el tráfico intenso en las salidas de las principales ciudades desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9.00 y las 13.00 horas, motivados por el inminente comienzo de septiembre -mes en los que muchos comienzan sus vacaciones- y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia. Por la tarde, se observarán movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan el regreso escalonado, a pesar de que algunos ejes viarios no se librarán de la intensidad elevada.

El domingo 31 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y habrá problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral. Desde primera hora de la tarde y hasta las 23.00, se registrarán congestiones en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral hacia los grandes núcleos urbanos. Se juntarán en carretera los que han finalizado sus vacaciones en agosto y los que han hecho una escapada de fin de semana. Además, también se presentarán intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.

Carriles reversibles

Con el objetivo de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

El dispositivo establecido se puede consultar en la web de la DGT.