Ayuntamiento de Madrid
Nace la segunda hija de Rita Maestre (Más Madrid): "¡Ya está aquí!"
La primera hija de la líder de la oposición madrileña nació hace ahora casi dos años
EP
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder de la oposición, Rita Maestre, ha anunciado este viernes el nacimiento de su segunda hija con una foto en la red social 'Instagram'.
"¡Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz. Gracias al Hospital 12 de Octubre y a sus magníficas matronas, ginecólogas, anestesiólogas, auxiliares de enfermería y celadoras", ha escrito en la publicación, donde ha tirado de ironía para preguntar a las personas que nacieron en agosto "cómo han celebrado" sus cumpleaños.
Maestre daba a luz a su primera hija hace ahora casi dos años y optó por dividir su baja de maternidad en dos bloques, atravesada por la campaña electoral de mayo de 2023, a la que concurría como candidata por Más Madrid.
En julio de este año, anunció que se cogía la baja médica por prescripción facultativa para afrontar la recta final de su segundo embarazo, con la previsión de reincorporarse en enero de 2026. En su lugar, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha asumido las funciones de la Portavocía del Grupo Municipal.
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno