Guerra de sombrillas: "Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea"

La guerra por convertirse en el primero en plantar la sombrilla en primera línea de playa en Cullera ya ha tenido las primeras consecuencias y, sobre todo, ha vuelto a reabrir el debate entre los vecinos y bañistas. Como informó este diario, la Policía Local sancionó este lunes a dos turistas que incumplieron la normativa de acceso y uso de la Playa de San Antonio al acceder a la costa antes de las 8 h de la mañana.

Las medidas han sido aplaudidas por parte de los bañistas, aunque otros han lamentado la dureza de las sanciones. "La normativa es necesaria, pero el temor es que se acabe multando a familias que solo dejan una silla para ir a desayunar", lamenta Rosa Martínez, vecina de Guadassuar y veraneante habitual de este tramo de la costa.

Javier Ferrer, vecino de Algemesí, se muestra partidario de estas sanciones y celebra el refuerzo del control. “Estaba harto de ver parcelas marcadas con cuerdas y sombrillas vacías mientras otros teníamos que buscar un hueco en segunda o tercera línea”, afirma Ferrer.

El cullerense José Vicente Artes también muestra su oposición a aquellos bañistas que dejan la sombrilla y se marchan a casa. "La gente que madruga para colocar sus sombrillas se creen los dueños de la arena y ocasionan conflictos con otros usuarios", indica.

"No hacemos daño a nadie"

A pesar de la dureza de las sanciones, todavía hay bañistas que intentan sortear las sanciones y plantar la sombrilla en primera línea. "Son ya más de 30 años levantándonos de buena mañana para poder ocupar el mejor sitio. Esta normativa va en contra de nuestros derechos. No hacemos daño a nadie", denuncia Luís López, vecino de Carcaixent. Recuerda que los turistas y vecinos ya han tenido que adaptarse a la colocación de las hamacas y sombrillas de pago en primera línea. "Quien quiera un lugar fresco en primera línea que se levante como hacemos todos", insiste.

Entre 750 y 3.000 euros

El Ayuntamiento de Cullera, como ya ha informado este diario, ha intensificado este verano la vigilancia en sus playas para garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal de uso del litoral. La normativa contempla sanciones que, en función de la gravedad de la infracción, pueden alcanzar hasta los 3.000 euros, aunque en campañas específicas, como la de retirada de enseres, la multa se ha fijado en hasta 750 euros.

El consistorio pretende frenar prácticas cada vez más extendidas como la reserva de espacio con sombrillas y sillas en primera línea de playa, incluso durante la noche o en las primeras horas de la mañana. En estos casos, los servicios municipales proceden a la retirada inmediata de los objetos y se podrá tramitar la correspondiente denuncia. Además, el consistorio refuerza este dispositivo durante el fin de semana debido a la gran afluencia turística.

La ordenanza también prohíbe el acceso a la playa entre las 5 y las 8 horas, franja en la que se llevan a cabo las labores de limpieza y mantenimiento. Asimismo, se sancionará la pesca recreativa fuera del horario permitido —solo se admite entre las 21 y las 5 horas— y la entrada de vehículos no autorizados en la arena, salvo los de Policía Local, socorrismo y limpieza.