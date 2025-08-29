La Escola de la Dona de Barcelona se reinventa: de la costura a la Inteligencia Artificial

En pleno centro de Barcelona, detrás de una fachada que pasa desapercibida en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, se abre un espacio inesperado: un claustro gótico, imponente y sereno, que durante más de un siglo ha sido refugio, aula y trampolín para miles de mujeres. Allí late la Escola de la Dona, fundada en 1882 como una escuela de costura para que las mujeres pudieran ganarse la vida.

140 años después, este centro de la Diputación de Barcelona se ha reinventado sin perder su esencia: formar, empoderar y abrir oportunidades. “Es una escuela de enseñanzas a lo largo de la vida, con mucha historia y también con mucho futuro”, resume Sonia Ruiz, coordinadora del Área de Feminismos e Igualdad de la Diputación de Barcelona. “Queremos combinar el placer de estudiar a cualquier edad con la profesionalización y la certificación de los estudios, porque es una herramienta de justicia social y de igualdad de oportunidades”.

La Escola de la Dona nació con un objetivo claro: ofrecer a las mujeres formación profesional que les permitiera acceder a un trabajo remunerado, independencia y cultura. Hoy, instalada en el histórico Espai Francesca Bonnemaison, mantiene esa vocación transformadora. Según afirma Raquel Albiol, diputada de Feminismos e Igualdad a la Diputació de Barcelona, con proyectos como este se defiende el feminismo institucional, "con el compromiso y la apuesta por su continuidad, con inversión y potenciandolo a través de un plan estratégico para adaptarlo a las nuevas necesidades formativas al servicio de la ciudadania. Esto quiere decir combinar la conservación de la educación tradicional con la innovación y la aplicación de técnicas actuales".

Por todo esto, la Diputación ha hecho una apuesta firme por este centro: ha incrementado un 60% su presupuesto y lo ha convertido en eje de la política feminista en la provincia. La oferta formativoa para el curso 2025-26 incluye 288 asignaturas (52 de ellas nuevas), repartidas en cinco departamentos: Moda, Cocina y Pastelería, Lenguas y Humanidades, Arte y Creación, y Tecnologías.

En total, más de 3.000 plazas a las que acceden mayoritariamente mujeres (el 87% del alumnado). Entre sus retos, destaca la acreditación oficial de sus itinerarios profesionales (moda, ilustración y pastelería), integrándolos en el sistema de Formación Profesional de Catalunya.

Curso tecnología Escola de la Dona / Escola de la Dona

Innovar con alma feminista

Lejos de ser un centro anclado en el pasado, la escuela explora nuevas vías. El próximo curso impulsará el programa +Escola, con “laboratorios profesionales” que abrirán el aula a expertos del sector, y se estrenará un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la formación.

"No se trata solo de enseñar oficios, sino de hacerlo desde la perspectiva feminista y la justicia social" Sonia Ruiz — Coordinadora del Área de Feminismos e Igualdad de la Diputación de Barcelona

Todo ello, insiste Ruiz, sin perder la mirada crítica: "No se trata solo de enseñar oficios, sino de hacerlo desde la perspectiva feminista y la justicia social". La transversalidad de género impregna los planes de estudio. En humanidades, por ejemplo, se incluyen materias como Mujeres y literatura. El profesorado recibe cada verano formación específica en género, y el centro funciona como un verdadero efecto multiplicador: “Incluso quien nunca ha escuchado hablar de feminismo, al entrar en este edificio, algo aprende”, señala Ruiz.

Curso cocina en la Escola de la Dona / Escola de la Dona

Una escuela que acompaña

El trato personalizado es otra de sus señas de identidad. El nuevo Proyecto de Acompañamiento Integral ofrece itinerarios sociolaborales, orientación personalizada y mentorías entre mujeres. Además, la Escola se ha dotado de un protocolo propio contra violencias machistas y LGTBIfóbicas, convirtiéndose en un espacio seguro. “El riesgo cero no existe”, admite Ruiz, “pero como administración estamos obligadas a garantizar al máximo la seguridad y el bienestar de todas las personas que entran en este edificio”.

Curso patronaje en la Escola de la Dona / Escola de la Dona

Alumnas y ahora profesoras

La historia de Marta Campanyà resume el espíritu de la Escola. Fue alumna con 18 años, y hoy, 37 cursos después, es profesora de patronaje y costura en el departamento de Moda. “Para mí ha sido un privilegio dedicar gran parte de mi vida a la Escola y formar a tantísimas mujeres en un oficio que me apasiona”, confiesa.

Su caso no es único, buena parte del profesorado actual fueron antes alumnas. Una continuidad que refuerza la identidad del centro. “La esencia de lo que enseñamos sigue siendo la misma, pero hemos adaptado metodologías y técnicas a los tiempos de ahora”, explica. Y lanza un mensaje a quienes dudan en inscribirse: “Hoy en día hay mucha titulitis, pero en oficios como el nuestro lo importante es tener una buena base. Y eso aquí lo garantizamos. La formación es muy digna y no tiene nada que envidiar a cualquier otra escuela de moda de Barcelona”.

“Hoy en día hay mucha titulitis, pero en oficios como el nuestro lo importante es tener una buena base. Y eso aquí lo garantizamos" Marta Campanyà — Exalumna y profesora de Costura

La institución encara el futuro con un objetivo claro: consolidarse como referente en la formación profesional feminista en Catalunya, sin perder su carácter abierto y accesible. “Para mantenerse, hay que transformarse”, concluye Sonia Ruiz. Y en el claustro gótico de la Bonnemaison, tradición y modernidad conviven cada día: de las agujas de patronaje a los algoritmos de inteligencia artificial, siempre con un hilo conductor, el de la igualdad.