Detectado un caso de gripe aviaria en una cigüeña en el Parc Natural dels Aiguamolls del Empordà

Una cigüeña localizada en el Parc Natural de Els Aiguamolls del Empordà ha dado positivo de gripe aviar, es decir, del virus de la influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1). El caso, confirmado por el Departament d'Agricultura el 22 de agosto, es el primero detectado este año en Catalunya.

El año pasado sólo se detectó un caso en todo el país: una gaviota patiamarilla hallada el 26 de noviembre en Sant Esteve Sesrovires. Sin embargo, en el Alt Empordà no es el primer episodio. En verano de 2023 se confirmaron positivos en diferentes aves marinas: un charrán común en L'Escala, un charrán pico largo en Castelló d'Empúries, otro charrán pico largo en Castelló d'Empúries.

No afecta al comercio de aves ni de sus productos

En el caso de aves salvajes, como la cigüeña de las marismas del Empordà, la detección no altera el estatus sanitario ni afecta al comercio de aves ni de sus productos. Sin embargo, como medida de precaución, el departamento establece siempre una zona de control de tres kilómetros y una de seguimiento de hasta diez. Los servicios veterinarios oficiales, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Rurales, visitan las explotaciones avícolas de la zona para comprobar las medidas de bioseguridad y reforzar la vigilancia. Sin embargo, en ningún caso se imponen restricciones de movimiento a los municipios afectados.

Los Agentes Rurales intensifican también la vigilancia pasiva de aves salvajes y, en caso de encontrar ejemplares muertos o con síntomas compatibles, los trasladan a los centros de recuperación de fauna para realizar las pruebas en el laboratorio del IRTA-e. De confirmarse la presencia del virus, las muestras se remiten al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete para la confirmación definitiva.

En cuanto a los focos en aves de corral, el departamento recuerda el caso detectado en Arbeca en 2023. Entonces se aplicaron de urgencia las medidas establecidas por la normativa europea: el sacrificio de todas las aves de la granja afectada y de las explotaciones el establecimiento de una zona de restricción de 10 kilómetros con controles y limitaciones de movimiento. Los animales sacrificados fueron indemnizados de acuerdo a los baremos vigentes. Asimismo, pasados 30 días de la limpieza y desinfección, se recuperó el estatus de libre de influenza aviar frente a la Unión Europea y el 11 de marzo de 2023 se restituyó oficialmente este estatus a escala mundial.

El riesgo de transmisión del virus a humanos es muy bajo

El departamento insiste en que el riesgo de transmisión del virus H5N1 a humanos es muy bajo y que no existe ningún peligro por el consumo de carne, huevos o productos derivados. Sin embargo, recomienda minimizar el contacto con aves enfermas o muertas y, en caso de localizar, avisar al Cuerpo de Agentes Rurales o al teléfono 112.

Por último, la Generalitat remarca que en las granjas, la sospecha de un posible foco debe notificarse inmediatamente a los servicios veterinarios. Se considera sospechosa, por ejemplo, una mortalidad superior al 3% en una semana, una reducción repentina de la puesta o una caída del consumo de pienso y agua. También pueden ser signos de alerta tos, secreciones nasales, diarreas, cianosis de la cresta o lesiones hemorrágicas. En estos casos, se recuerda la importancia de aplicar estrictamente las medidas de bioseguridad para evitar cualquier contacto con aves salvajes.