España, segunda en el ranking de origen de los vuelos con más incidentes de incivismo a bordo

Insultar a la tripulación, fumar a bordo, agredir a otros pasajeros o intentar entrar en zonas restringidas. Estos son solo cuatro ejemplos de comportamientos incívicos en los aviones que, según expertos y autoridades, se han disparado en los últimos años.

Estos hechos, tras la pandemia, no son casos aislados, sino más bien una tendencia global. Tanto es así que en el mundo anglosajón el fenómeno se conoce como 'air rage' o 'sky rage', que se puede traducir como rabia aérea, algo que llega a poner en riesgo la seguridad del avión. Y el origen suele estar en el consumo de alcohol, el estrés de viajar o la combinación de ambos.

Un problema en aumento

Las estadísticas reflejan con claridad esta escalada. Según la Asociación del Transporte Aéreo (IATA), en 2021 se detectaba un pasajero conflictivo por cada 835 vuelos. Lo alarmante del asunto llega con las cifras de 2023, cuando se concluyó que esta circunstancia se daba en uno de cada 395, prácticamente el doble.

Las agencias de seguridad aérea de diversos países, como la FAA en los Estados Unidos, la CAA en el Reino Unido o la Easa en Europa también han sido conscientes de esta nueva tendencia. Concretamente en España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) ha advertido de un aumento significativo en las denuncias por conductas inadecuadas en vuelos comerciales.

El día a día de la tripulación

Tal y como informa 324.cat, los auxiliares de vuelo lidian habitualmente con estas situaciones: negarse a abrocharse el cinturón, fumar en el baño o desobedecer instrucciones básicas son las infracciones más frecuentes. Y aunque la mayoría se solucionan con diálogo y paciencia, hay otras que incluso requieren intervención policial en el aeropuerto.

Top 10 incidentes más frecuentes a bordo

Insultar o amenazar: 177.

177. Fumar a bordo: 99.

99. Correr por el pasillo en fase crítica: 29.

29. Acosar tripulación/pasajeros: 18.

18. Forzar el desvío del vuelo: 13.

13. Agredir físicamente tripulación/pasajeros: 11.

11. Acceder a zonas prohibidas: 8.

8. Incidentes escatológicos: 5.

5. Sustraer chalecos salvavidas: 4 .

Datos y sanciones

En 2023, Aesa abrió 350 expedientes sancionadores a pasajeros problemáticos, cuyas multas oscilaron entre los 60 y 225.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso. Además, el número de desvíos de vuelos por incidentes de este tipo pasó de 5 en 2019 a 13 en 2024, una medida que únicamente se hace en casos excepcionales, ya que genera costes muy elevados y trastorna toda la operativa.

Vuelos más conflictivos

El estudio de las incidencias muestra un patrón claro: los destinos asociados al turismo de sol y playa concentran la gran parte de los problemas. Rutas hacia o desde destinos como Ibiza, suelen registrar episodios marcados por grupos de jóvenes que inician su viaje bajo los efectos del alcohol.

Top 10 países de origen de los vuelos con más incidentes

Reino Unido: 134. España: 82. Alemania: 29. Italia: 21. Francia: 15. Marruecos: 11. Polonia: 9. Bélgica: 7. Rumanía: 6. Irlanda: 5.

Factores que influyen

Los retrasos, la saturación en los aeropuertos y la incomodidad de los asientos estrechos generan un caldo de cultivo que suele propiciar el conflicto. Durante la pandemia, la mayoría de los altercados se debían a la negativa a usar mascarilla, pero en 2023 pasó a ser el consumo excesivo de alcohol.

Por este mismo motivo, las tripulaciones tienen la autoridad de limitar la venta de bebidas alcohólicas a bordo o prohibir que los pasajeros consuman las que hayan comprado en la terminal. No obstante, muchos trabajadores lamentan tener que actuar más como mediadores o educadores que como personal de vuelo.

¿Qué se está haciendo?

Según la IATA, hasta un 60% de los casos que llegan a los tribunales no derivan en sanción. El Protocolo de Montreal de 2014, que España ya ha firmado pero no aplica, busca precisamente endurecer las penas contra pasajeros indisciplinados.

Mientras tanto, cada aerolínea establece sus propios protocolos. Ryanair, por ejemplo, mantiene una política de tolerancia cero y ha llegado a exigir indemnizaciones altas a pasajeros responsables de desvíos.

Limitar las bebidas en los aeropuertos

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha propuesto limitar la venta de alcohol en aeropuertos a un máximo de dos bebidas por persona. Esto es una medida que agrada a muchos tripulantes, pero aún así insisten en que lo fundamental es cumplir con la normativa actual: impedir que embarquen pasajeros que muestren claros signos de embriaguez o consumo de drogas.