Inmigración
La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
70 cuerpos ya han sido recuperados y las labores de búsqueda continúan
EFE
Alrededor de 50 personas han muerto y más de cien han sido dadas por desaparecidas tras el hundimiento frente a las costas de Mauritania de una embarcación en la que iban decenas de migrantes que intentaban llegar a costas de las Islas Canarias, según han confirmado las autoridades del país africano.
Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania han indicado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que hasta ahora se han confirmado 49 fallecidos, antes de agregar que en la embarcación, que se hundió durante la noche del martes tras iniciar su ruta hace una semana en Gambia, iban alrededor de 160 personas.
Asimismo, han detallado que el siniestro ha tenido lugar a unos 80 kilómetros de las costas de la capital, Nuakchot, al tiempo que han apuntado que la mayoría de los fallecidos eran ciudadanos de Gambia y Senegal.
Los trayectos entre las costas de Mauritania y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 5.450 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en la ruta Atlántica, con los citados países como principales punto de partida de las embarcaciones.
