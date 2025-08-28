Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los incendios en España: La situación de los incendios mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Las buenas condiciones meteorológicas de ayer miércoles ofrecen una "ventana de oportunidad de 48 horas" determinantes para acabar con los fuegos

Los Reyes se reúnen hoy con alcaldes, ganaderos y vecinos en zonas afectadas por las llamas en Ourense

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

