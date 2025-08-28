El viernes es el día de la semana con más robos en los hogares catalanes

En lo que va de año, podemos ver, según un reciente informe de Axa, cuáles son los días favoritos de los ladrones para robar. Las conclusiones son diversas para los diferentes puntos de España, pero si nos fijamos en Catalunya, vemos que el viernes hay más probabilidades de que entren en tu casa.

Cambio de tendencia

El estudio de la aseguradora indica que la mayoría de los robos en las diferentes Comunidades Autónomas se producen los fines de semana. Lo que llama la atención de todo esto es que, en el año 2012, era precisamente esos días los que tenía menor actividad delictiva: los sábados concentraban menos del 13% de los robos en el hogar y los domingos, el 12,6%.

¿El motivo? El informe sugiere que hace una década la gente pasaba más tiempo en casa durante el fin de semana, cosa que parece que no sucede en la actualidad.

Sábado, día por excelencia para robar

El sábado, vemos que se producen a nivel nacional el 15,4% de los hurtos, lo que representa más del 20% de las indemnizaciones por robo de toda la semana. Esto, tal y como indica Axa, hace pensar que el valor de lo sustraído es mayor que el resto de los delitos que se cometen en el resto de los días.

Por otra parte, la indemnización media por robos en el hogar ha descendido este año más de un 23% de media en España respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 1.273 €.

Lugares donde más se roba entre semana

En algunas Comunidades Autónomas, la tendencia en cuanto al día en que más se cometen delitos es otra. En Asturias, por ejemplo, es el lunes -con una tasa del 34%-. En Madrid, el viernes, con un 21,5%, y en Extremadura, La Rioja y País Vasco, el jueves (28,6%, 23,8% y 17,6%, respectivamente).

El viernes, día con más robos en Catalunya

Si prestamos atención a los datos de Catalunya, observamos que el día que se roba con más frecuencia es el viernes, pues se trata del 16% del total. Y si miramos el día más tranquilo para los ladrones en esta autonomía, vemos que es el domingo, con un 10,8%.

Por lo que respecta a las indemnizaciones catalanas, han descendido un 8,9% sobre el año anterior. Esto significa haber pasado de los 1.488 euros del primer semestre de 2024 a los 1.355 euros del primer semestre de este año.