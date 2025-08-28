Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abusos en la red

Nuevo revuelo en Italia por una web que comparte fotos de mujeres sin su consentimiento

Escándalo en Italia por un grupo de Facebook en el que 32.000 hombres subían fotos robadas de sus mujeres

El foro en línea Phica.net lleva activo desde 2005

Usuario navegando en Internet.

Usuario navegando en Internet.

France Presse

France Presse

Roma
Tras un escándalo la semana pasada en Italia en torno a un grupo que compartía en Facebook fotos de mujeres sin su consentimiento, otra página web similar ha provocado ahora una nueva polémica.

El grupo "Mia Moglie" ("mi esposa" en italiano), descubierto por una activista feminista, contaba con varios miles de miembros y compartía fotos de mujeres, a veces en situaciones íntimas, sin su conocimiento. Alertado por numerosas denuncias, Facebook decidió rápidamente cerrar este grupo. Esta vez, es el foro en línea "Phica.net", denunciado el miércoles por la eurodiputada italiana Alessandra Moretti, el que está causando revuelo.

La política anunció en un vídeo publicado en Instagram que había presentado una denuncia contra este sitio web. "Recientemente descubrí que yo también era víctima de un sitio pornográfico frecuentado por miles de hombres, en el que se habían subido cientos de mis fotos desde 2014", indicó.

Su anuncio provocó inmediatamente la reacción de otras mujeres políticas que revelaron haber sido víctimas o reclamaron un debate parlamentario para frenar este fenómeno.

Noticias relacionadas y más

El foro Phica lleva activo desde 2005, informaron el miércoles varios medios de comunicación italianos que, tras registrarse en el sitio web, indicaron que las fotos más difundidas son las tomadas en la playa, en topless o en situaciones íntimas.

