Una mujer reabre desde Mallorca la disputa por la fortuna del ‘Caballero Desclaux’: una millonaria herencia de castillos, joyas y obras de arte

Hace casi doscientos años, un millonario francés llamado Esteban Desclaux contrajo matrimonio con una menorquina. Su rastro se pierde entre castillos, fincas, obras de arte y joyas que conformaron una de esas fortunas decimonónicas envueltas en misterio. Hoy, casi dos siglos después, dos mujeres -una residente en Mallorca y otra en Suiza- han decidido reclamar lo que aseguran que les corresponde de aquel patrimonio.

Ambas parientes han recurrido al Bufete Osuna, conocido por su experiencia en pleitos sucesorios de gran alcance, con el objetivo de abrir un proceso judicial que podría sacar a la luz un legado olvidado. Según el abogado Fernando Osuna, las demandantes cuentan con documentación y árboles genealógicos suficientes para demostrar que descienden del mismo tronco familiar del llamado 'Caballero Desclaux'.

Su figura, sin embargo, está envuelta en versiones encontradas. Algunos relatos lo sitúan como empresario que amasó una fortuna en el transporte marítimo en las primeras décadas del siglo XIX. Otros, en cambio, lo describen como un militar relacionado con la nobleza francesa.

Una herencia con historia

El litigio no es nuevo. La herencia de Desclaux arrastra una historia de conflictos familiares, renuncias y herederos que fallecieron sin descendencia, dejando abierta la vía colateral para nuevos reclamantes. Entre los bienes figuran palacios, casas, tierras rústicas, joyas, un notable conjunto de obras de arte y hasta castillos en Mónaco, estos últimos parte de otro patrimonio vinculado a la herencia.

El proceso judicial apenas da sus primeros pasos. La tarea inicial será identificar y localizar cada uno de esos bienes, rastrear testamentos, determinar en qué manos se encuentran actualmente y recopilar la documentación en notarías y registros. A la vez, se buscará contactar con los posibles familiares aún vinculados a esta herencia.

Un segundo intento

No es la primera vez que el legado de Desclaux despierta interés. Ya en los años 60 del siglo pasado, dos familias mallorquinas iniciaron reclamaciones en torno a esta fortuna.

Aquel intento quedó reflejado en la prensa de la época: en 1961, el diario Baleares dedicó una página entera a la disputa bajo el titular “Dos familias mallorquinas dicen ser herederas universales de la fabulosa fortuna del Caballero Desclaux”. Allí se describía con detalle un legado de “oro, joyas, tierras y castillos bloqueado desde hace más de cien años”, así como la existencia de árboles genealógicos y pleitos familiares que ya entonces dificultaban la resolución.

Más de sesenta años después, la historia parece repetirse. El eco de aquel artículo resuena hoy en los tribunales, cuando nuevas reclamantes vuelven a poner sobre la mesa una fortuna que, pese al paso del tiempo, nunca ha dejado de estar rodeada de misterio y expectación.