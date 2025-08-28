El hospital Trueta de Girona impide a una madre acompañar a su hija de 22 meses en una sedación

El hospital Trueta de Girona impidió que una madre acompañara a su hija durante el proceso de sedación para realizarle una resonancia magnética. La niña tenía 22 meses y el personal sanitario negó la entrada a la madre. Ante los hechos, la mujer presentó una queja, y ahora la Sindicatura de Greuges le ha dado la razón y ha recordado que los menores tienen derecho a estar acompañados durante las intervenciones médicas.

A raíz de esta queja, el Trueta se ha comprometido a revisar el protocolo para evitar que situaciones como esta se repitan. La síndica, Esther Giménez Salinas, ha subrayado que, según normativas internacionales, este derecho debe garantizarse y solo puede restringirse por motivos de seguridad o en circunstancias excepcionales.

Normativas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados, establecen que los menores de edad tienen derecho a estar acompañados por sus progenitores o personas cuidadoras durante cualquier procedimiento médico que implique dolor, ansiedad o miedo. Este derecho debe garantizarse de forma general, y solo puede limitarse por razones de seguridad o en situaciones excepcionales.

La Síndica de Greuges señala que, en los últimos años, ha recibido varias quejas de padres que no pudieron estar con sus hijos durante la realización de pruebas médicas. Es el caso de la madre de una niña de 22 meses que acudió al hospital Josep Trueta de Girona y no pudo acompañar a su hija durante el proceso de sedación para una resonancia magnética.

A raíz de esta situación, el hospital se ha comprometido a revisar el protocolo actual y a garantizar que todos los profesionales reciban la formación adecuada para evitar que casos como este vuelvan a producirse. La agencia ACN ha contactado con el hospital Trueta, que ha confirmado el caso y ha reiterado su compromiso con facilitar el derecho de los menores a estar acompañados.

En este sentido, la síndica ha recalcado que “los derechos de los niños no pueden depender de la zona en la que vivan y, por tanto, del hospital que les corresponda”.