Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo asturiano de 55 años

La intervención de un guardia civil ha conseguido evitar la propagación de un incendio forestal en Llanes, en Asturias, y, además, ha identificado al autor, un vecino del concejo de 55 años

A las 19:20 horas de la tarde del pasado día 21, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que se hallaba realizando una ruta de senderismo por la zona, se cruzó con un vehículo en un camino, indicándole su conductor al agente que la senda no tenía salida. Aun así, el guardia civil continuó su marcha por la senda, lo que le permitió detectar a pocos metros un fuego al borde del camino, en la linde de un prado.

Extremo riesgo de incendio

Gracias a su rápida actuación, el guardia civil logró apagar el fuego por sus propios medios, evitando así su propagación, que hubiera sido prácticamente segura, teniendo en cuenta que el lugar presenta una vegetación muy abundante y espesa de matorral, helecho y zarzas de más de un metro de altura, así como arbolado de eucalipto, castaño y roble.

La Guardia Civil ha resaltado el extremo riesgo de incendio que impera en la zona en estos días de agosto, además del hecho de que se había activado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales en Asturias (INFOPA) en fase de emergencia NIVEL 2 y estar empleados todos los medios de extinción del Principado y del MITECO además de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la extinción de los incendios de Degaña, Genestoso, Caunedo, Bezanes, Camarmeña, Arcenorio y Pachalina.

Fuego intencionado

Una vez apagado el fuego, puso el hecho en conocimiento de la patrulla de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana que se hallaba por la zona, dando la descripción del vehículo que se había cruzado minutos antes. Esto facilitó la localización del mismo minutos más tarde y la identificación de su conductor, el presunto incendiario, un vecino del concejo de Llanes de 55 años de edad.

Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza de Gijón realizó el informe técnico que determinó que efectivamente se trataba de un fuego intencionado, mediante acercamiento directo de llama. Finalmente, en la mañana de este jueves, se ha procedido a la detención de esta persona como supuesto autor de un delito de incendio forestal. De lo actuado entiende el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes.