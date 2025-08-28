El delta del Llobregat pierde el 91% de las especies protegidas en 20 años

El delta del Llobregat sigue perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante. Las entidades Depana y SEO/BirdLife han remitido a la Comisión Europea nuevos informes que constatan una regresión del 91% en las poblaciones de aves protegidas por la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) entre 2003 y 2023. El envío de esta documentación amplía la denuncia ya presentada en Bruselas dentro del procedimiento de infracción abierto por la degradación del humedal barcelonés. Los datos, procedentes de censos sistemáticos a lo largo de tres décadas, muestran además una caída del 80% en el número total de aves acuáticas invernantes y una disminución del 22% en el número de especies presentes.

Para los ecologistas, la situación evidencia el fracaso de las medidas compensatorias fijadas tras la ampliación del aeropuerto en 2002, que nunca alcanzaron los objetivos de recuperación de hábitats y poblaciones de aves.

El informe apunta a la desaparición de especies como el avetoro común, el porrón pardo o el martinete, así como al retroceso de aves emblemáticas incluidas en la Directiva de Aves, como el chorlito dorado, el martín pescador o la gaviota cabecinegra. En paralelo, SEO denuncia que se han destruido más de 40 hectáreas de humedales y cerca de 50 de pinares litorales sobre dunas, compensados solo con 11 hectáreas de zonas húmedas artificiales, de "escasa funcionalidad ecológica".

Depana y SEO/BirdLife advierten de que, pese a su reconocimiento legal como espacio protegido, el delta ha sufrido una fragmentación creciente por la presión de infraestructuras como el aeropuerto y el puerto, además de la urbanización y el desarrollo de planes económicos. "Los intereses urbanísticos han prevalecido sobre los valores naturales", sostienen Cristina Sánchez, portavoz de la entidad en Catalunya.

Caso abierto

Las organizaciones reclaman a Bruselas que avance en el procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado (una sanción), al considerar que persiste el incumplimiento de las directivas europeas de Aves y Hábitats. Según remarcan, solo medidas urgentes de gestión y restauración ecológica podrán revertir la tendencia de declive y evitar la pérdida irreversible de uno de los humedales más valiosos de la costa catalana. Durante los últimos años, Depana ha estado enviando información y actualizando el expediente de manera constante en función de lo que requería Europa. Ahora, se suma este nuevo informe acerca de la pérdida de biodiversidad.

Tanto Depana como SEO Birdlife, en estos momentos, no se plantean la posibilidad de presentar una nueva denuncia ante la Comisión Europea. Confían en que la Comisión Europea no cierre el caso abierto hasta que no se apliquen nuevas medidas y opinan que la situación actual imposibilita avanzar en el proyecto de ampliación del aeropuerto (y sus consiguientes compensaciones ecológicas con nuevos humedales) presentado por el Govern de Salvador Illa. "¿Cómo se pueden poner sobre la mesa nuevas compensaciones cuando se ha demostrado que las últimas fueron inexistentes y fracasaron?", cuestiona Sánchez.