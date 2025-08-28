Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alrededores del aeropuerto

El delta del Llobregat pierde el 91% de las especies protegidas en 20 años

Los últimos censos acreditan una grave regresión de biodiversidad que las entidades ambientales esgrimen para frenar la nueva ampliación del aerodromo propuesta

Los defensores del delta del Llobregat optan por no presentar una nueva queja ante la UE y mantener abierta la actual

Un avión sobrevuela los espacios naturales del delta.

Un avión sobrevuela los espacios naturales del delta. / FERRAN NADEU

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El delta del Llobregat sigue perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante. Las entidades Depana y SEO/BirdLife han remitido a la Comisión Europea nuevos informes que constatan una regresión del 91% en las poblaciones de aves protegidas por la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) entre 2003 y 2023. El envío de esta documentación amplía la denuncia ya presentada en Bruselas dentro del procedimiento de infracción abierto por la degradación del humedal barcelonés. Los datos, procedentes de censos sistemáticos a lo largo de tres décadas, muestran además una caída del 80% en el número total de aves acuáticas invernantes y una disminución del 22% en el número de especies presentes.

Para los ecologistas, la situación evidencia el fracaso de las medidas compensatorias fijadas tras la ampliación del aeropuerto en 2002, que nunca alcanzaron los objetivos de recuperación de hábitats y poblaciones de aves.

El informe apunta a la desaparición de especies como el avetoro común, el porrón pardo o el martinete, así como al retroceso de aves emblemáticas incluidas en la Directiva de Aves, como el chorlito dorado, el martín pescador o la gaviota cabecinegra. En paralelo, SEO denuncia que se han destruido más de 40 hectáreas de humedales y cerca de 50 de pinares litorales sobre dunas, compensados solo con 11 hectáreas de zonas húmedas artificiales, de "escasa funcionalidad ecológica".

Depana y SEO/BirdLife advierten de que, pese a su reconocimiento legal como espacio protegido, el delta ha sufrido una fragmentación creciente por la presión de infraestructuras como el aeropuerto y el puerto, además de la urbanización y el desarrollo de planes económicos. "Los intereses urbanísticos han prevalecido sobre los valores naturales", sostienen Cristina Sánchez, portavoz de la entidad en Catalunya.

Caso abierto

Las organizaciones reclaman a Bruselas que avance en el procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado (una sanción), al considerar que persiste el incumplimiento de las directivas europeas de Aves y Hábitats. Según remarcan, solo medidas urgentes de gestión y restauración ecológica podrán revertir la tendencia de declive y evitar la pérdida irreversible de uno de los humedales más valiosos de la costa catalana. Durante los últimos años, Depana ha estado enviando información y actualizando el expediente de manera constante en función de lo que requería Europa. Ahora, se suma este nuevo informe acerca de la pérdida de biodiversidad.

Noticias relacionadas y más

Tanto Depana como SEO Birdlife, en estos momentos, no se plantean la posibilidad de presentar una nueva denuncia ante la Comisión Europea. Confían en que la Comisión Europea no cierre el caso abierto hasta que no se apliquen nuevas medidas y opinan que la situación actual imposibilita avanzar en el proyecto de ampliación del aeropuerto (y sus consiguientes compensaciones ecológicas con nuevos humedales) presentado por el Govern de Salvador Illa. "¿Cómo se pueden poner sobre la mesa nuevas compensaciones cuando se ha demostrado que las últimas fueron inexistentes y fracasaron?", cuestiona Sánchez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
  3. La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
  4. El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
  5. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  6. Catalunya activa la alerta por lluvias intensas este miércoles y jueves
  7. De escuela de máxima complejidad a no tener suficiente espacio por la alta demanda; el modelo de éxito de esta escuela catalana
  8. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas

El Camp de Tarragona es la región con menos hectáreas quemadas de Catalunya este 2025

El Camp de Tarragona es la región con menos hectáreas quemadas de Catalunya este 2025

Catalunya avanza al 22 de septiembre la vacunación contra gripe y covid y ampliará horarios en los CAP: "Queremos mejorar las tasas"

Catalunya avanza al 22 de septiembre la vacunación contra gripe y covid y ampliará horarios en los CAP: "Queremos mejorar las tasas"

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

Catalunya no ha detectado casos de adolescentes con ideaciones suicidas por usar ChatGPT

Catalunya no ha detectado casos de adolescentes con ideaciones suicidas por usar ChatGPT

Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: "Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus"

Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: "Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus"

Los reyes llegan a Ourense para conocer los daños causados por los incendios

Los reyes llegan a Ourense para conocer los daños causados por los incendios

El delta del Llobregat pierde el 91% de las especies protegidas en 20 años

El delta del Llobregat pierde el 91% de las especies protegidas en 20 años

Detenido un menor de 17 años acusado de intentar matar a un hombre en Lleida

Detenido un menor de 17 años acusado de intentar matar a un hombre en Lleida