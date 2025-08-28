El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat

En Directo
Los meteorólogos tienen puesta su atención en la evolución atmosférica de los próximos días. Para este miércoles y jueves se ha activado la alerta por fuertes lluvias y tiempo violento en varias zonas, entre ellas Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas
El Ayuntamiento de Barcelona activa la alerta del plan de actuación de emergencia por riesgo de fuertes lluvias
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado en fase de alerta el Plan de actuación de emergencia municipal por riesgo de insuficiencia drenante en previsión de que pueda haber lluvias fuertes durante las próximas horas.
Nuevo aviso de Meteocat por fuertes lluvias en Catalunya
El Meteocat ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por acumulación de lluvia. La alerta estará vigente desde la madrugada del jueves (02:00 h) hasta la madrugada del viernes (02:00 h).
Según la previsión, existe la posibilidad de que se superen los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. El nivel de riesgo establecido es de grado 1 sobre 6 (amarillo), lo que indica peligro bajo, aunque se recomienda precaución en zonas susceptibles de inundaciones.
Descenso de temperaturas
Las temperaturas máximas descenderán en general, de forma notable en áreas del oeste y nordeste peninsular, salvo ascensos en Baleares, ya que se superarán los 36ºC en Mallorca y localmente en otras zonas del Mediterráneo sur.
En cuanto a las mínimas, descenderán en la mitad noroeste y habrá pocos cambios en el resto. No bajarán de 20ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular, en depresiones del nordeste y en el Mediterráneo, donde puntualmente no bajarán de 25ºC.
Activada en Aragón la alerta del Plan Especial de Protección Civil ante los avisos de lluvias y tormenta
El Gobierno de Aragón ha decidido activar este miércoles el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (Procifemar) en su fase de alerta, ante los avisos naranjas por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca, Zaragoza y el Bajo Aragón, y amarillo en el resto de la provincia de Teruel.
El Procifemar tiene como objetivo coordinar todas las actuaciones y mantener informadas a instituciones implicadas y ciudadanía sobre los fenómenos meteorológicos adversos que afecten a la comunidad autónoma, ha informado el Gobierno de Aragón.
Este episodio de precipitaciones y tormentas en Aragón podría ir acompañado en algunas zonas de granizo y fuertes rachas de viento.
Llegada de una vaguada atlántica
La AEMET prevé para este miércoles el acercamiento de una vaguada atlántica que provocará un aumento de la inestabilidad en el norte peninsular y que dejará cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte, así como precipitaciones débiles y dispersas en el Cantábrico, con probabilidad de ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el entorno pirenaico, donde podrían darse acumulaciones significativas a lo largo del día.
Por la tarde, se espera que los cielos tiendan a cubrirse en el resto de la mitad norte y sureste, y las precipitaciones se intensificarán en el tercio noroeste y en especial en el cuadrante nordeste, donde se prevé que los chubascos y tormentas lleguen a ser fuertes, incluso localmente muy fuertes y vayan con granizo en amplias zonas.
Lluvias, tormentas, oleaje y altas temperaturas activan los avisos en una docena de provincias
Una docena de provincias tienen avisos activos para este miércoles por precipitaciones, tormentas, olas y altas temperaturas, de las cuales cinco estarán en nivel naranja (importante) por lluvia y tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, las provincias en nivel naranja por precipitaciones y tormentas son Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón), Lleida (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana), donde se alcanzarán precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2).
Por otra parte, también tienen avisos por tormentas y precipitaciones La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Navarra (centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra), Tarragona (Cataluña) y Soria (Castilla y León).
En cuanto a las provincias con avisos por altas temperaturas son Mallorca (Islas Baleares) y Málaga (Andalucía). Asimismo, los avisos por oleaje se darán en A Coruña (Galicia).
Otras comunidades autónomas también activan la alerta naranja por fuertes lluvias
Los avisos naranjas (riesgo importante) por lluvias y tormentas se activan este miércoles también en Aragón y Comunidad Valenciana, mientras que otras cinco comunidades estarán en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por los mismos fenómenos, calor o fenómenos costeros.
Las tres provincias de Aragón entrarán en aviso naranja a partir de las 12 horas, con precipitaciones de hasta 30 mm en una hora y con una probabilidad de granizo grande en Huesca y Zaragoza y en el Bajo Aragón en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Castellón, donde las lluvias pueden alcanzar los 40 mm, también con tormentas y granizo desde las 12.00, será la provincia en naranja en la Comunidad Valenciana.
Las lluvias y las tormentas activarán también el aviso amarillo en Castilla y León en la provincia de Soria, con rachas muy fuertes de viento; en Navarra, con probabilidad de granizo en la ribera del Ebro; y en La Rioja, también con rachas localmente muy fuertes.
Las comarcas de Lleida, en alerta este miércoles por fuertes lluvias
Según el mapa elaborado por el Meteocat, el Segrià está en peligro muy alto por tiempo violento y las comarcas de La Noguera, el Pla d'Urgell, L'Urgell y La Segarra se encuentran en peligro alto.
Protecció Civil tiene el plan Inuncat, activado desde este martes por la mañana, en fase de alerta por las lluvias intensas previstas en Catalunya este miércoles y jueves en diversos puntos del territorio, que pueden ir acompañadas de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento.
Aviso por tiempo violento en Lleida
Protecció Civil de la Generalitat ha emitido un aviso por tiempo violento este miércoles por la mañana en varias comarcas de Lleida, según ha informado en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.
Alerta de que en las próximas dos horas hay riesgo de precipitaciones con granizo por encima de los 2 centímetros y rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora en el Segrià y comarcas de Lleida, y pide extremar las precauciones.
Por otro lado, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado en 'X' que este aviso por tiempo violento es hasta las 08.40 horas de este miércoles; que hay posibilidad de ráfagas descendentes o tornados y que el grado de peligro es "máximo".
La previsión de lluvias intensas activa la alerta por inundaciones en Catalunya
Protección Civil ha activado en fase de alerta el plan de emergencias por inundaciones, Inuncat, ante la previsión de lluvias intensas que podrían afectar a gran parte de Catalunya desde hoy al mediodía y hasta este jueves por la noche.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé chubascos que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado (l/m²) en treinta minutos a partir de las dos del mediodía de mañana, en la mitad noroeste de Cataluña, especialmente en las comarcas del Pirineo y Prepirineo de Lleida, así como en las comarcas de Poniente.
