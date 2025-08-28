El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat

Otras comunidades autónomas también activan la alerta naranja por fuertes lluvias

Los avisos naranjas (riesgo importante) por lluvias y tormentas se activan este miércoles también en Aragón y Comunidad Valenciana, mientras que otras cinco comunidades estarán en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por los mismos fenómenos, calor o fenómenos costeros.

Las tres provincias de Aragón entrarán en aviso naranja a partir de las 12 horas, con precipitaciones de hasta 30 mm en una hora y con una probabilidad de granizo grande en Huesca y Zaragoza y en el Bajo Aragón en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Castellón, donde las lluvias pueden alcanzar los 40 mm, también con tormentas y granizo desde las 12.00, será la provincia en naranja en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias y las tormentas activarán también el aviso amarillo en Castilla y León en la provincia de Soria, con rachas muy fuertes de viento; en Navarra, con probabilidad de granizo en la ribera del Ebro; y en La Rioja, también con rachas localmente muy fuertes.